L'Innovation chez Collins Aerospace avec La Fabrique Défense

L'énorme chantier de rénovation des Hercule C130H de l' @Armée de l'Air et de l'Espace a été confiée à @Collins Aerospace et #SabenaTechnics. J'ai été invité à Toulouse pour animer une table ronde lors de cet événement organisé avec #LaFabriqueDefense. Merci également à Xavier Degreef pour le montage, j'espère que vous remarquerez la différence ;) 00:00 : Le banc de développement avionique pour hélicoptères 04:59 : 1er Régiment du Train Parachutiste 08:41 : Simulateur d'avions de chasse pour mieux assister les pilotes 16:05 : Pourquoi cet alliance Collins / Synapse Defense 17:36 : Point sur Collins 18:50 : La réalité virtuelle pour l'entrainement et l'innovation 24:40 : La connectivité avancée pour optimiser les vols 28:27 : Rénovation du C-130H