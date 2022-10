Ligne aérienne Aurillac - Paris Orly : Avis d'appel à la concurrence

La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée conformément aux dispositions du règlement CE 1008/2008 du 24 septembre 2008 Adresse à laquelle le texte de l’appel d’offre ouvert européen et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres ouvert européen et à l’obligation de service public peuvent être obtenus à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.info Adresse à laquelle les candidatures et les offres doivent être envoyées sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur est la suivante : https://www.marches-publics.info. La date limite de retour des candidatures et des offres est prévue le : 29 Novembre 2022 à 12 heures 00 (heure de Paris) .