Les premiers Leopard 2 sont en Ukraine

Ce 24 février, le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki était en visite à Kyiv, la capitale ukrainienne. En plus d'avoir effectué plusieurs visites et rencontres officielles, le premier ministre polonais a également profité de sa visite et du jour anniversaire de l'invasion russe pour offrir les premiers chars modernes aux Ukrainiens. Ainsi, les Forces terrestres ukrainiennes disposent désormais dans leur inventaire de quatre chars Leopard 2. Pour être plus précis, il s'agit de quatre Leopard 2A4, la version la plus rependue de ce char de combat ;

canon lisse Rheinmetall L/44 de 120 mm

blindage composite amélioré (tourelle et châssis)

systèmes digitalisés

masse de 55 tonnes

chargeur manuel

munitions installées dans deux parties du char, séparées des membres d'équipage (augmente la survivabilité de l'équipage, contrairement aux chars soviétiques et russes)

Le Leopard 2A4 en Pologne

Ces chars de combat ont été acquis en seconde main par la Pologne en 2002. Un accord avait été conclu (estimé entre 300 et 380 millions de dollars) avec l'Allemagne pour l'acquisition de ;

4 chars de déminages Keiler (châssis de M48 Patton)

6 chars lance-pont BrPz-1 Biber (châssis de Leopard 1)

10 chars de dépannage BPz-2 (châssis de Leopard 1)

35 blindés de transport de troupes M113, en ce compris 16 versions ambulance et 19 M577 poste de commandement

128 chars de combat Leopard 2A4

Il faut noter que 14 autres chars Leopard 2A4 ont été acheté en 2013, également en seconde main à l'Allemagne.

Il ne doit absolument pas être comparé au Leopard 2PL, une version améliorée des Leopard 2A4 polonais ou les Leopard 2A5 polonais, achetés en 2013. Bien que ce char n'est pas récent (production à partir de 1985), il est spécialement développé pour faire face au T-72 soviétique, actuellement le char de combat principal de l'Armée russe (considéré comme un équivalent, hormis les dernières versions améliorées du T-72). Il faut noter que les anciens T-64 ou T-62 russes ne feront pas le poids face à ces chars (capacité de percer à le blindage avant à environ 4.000 mètres).