Les chasseurs de 5ème génération sont-ils réellement supérieurs ?

Comment comparer les avions de chasse ?

Les avions de combat sont souvent classés par génération, ce qui donne une impression de supériorité aux appareils classés dans les familles les plus élevées. Dans la pratique la frontière n'est pas aussi nette, et l'analyse des équipements de chaque appareil permet de constater de grandes disparités, avec même des manques importants sur les avions de 5ème génération : pas d'IRST sur le F-22, pas de supercroisière pour le F-35, pas de furtivité pour le Su-57 ou le J-20... Nous faisons donc l'analyse des spécifications des générations 4 et 5, avec un retour sur quelques compétitions ou des avions se sont retrouvés en compétition, le Rafale contre le Sukhoir Su-57 en Inde par exemple.