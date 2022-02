Les ballons, nouvelle opportunité pour les armées

Le dictionnaire Larousse décrit les aéronefs comme “tout appareil capable de s’élever ou de circuler dans les airs”, ceux-ci peuvent être séparés grossièrement en deux grandes familles : les aérostats (“ceux plus légers que l’air”) et les aérodynes (“ceux plus lourds que l’air”). Les premiers incluent les ballons (non-motorisés) et les dirigeables (motorisés), tandis que les seconds concernent tous les avions, hélicoptères et drones ; en soit la majorité des aéronefs mis en œuvre aujourd’hui. Mais avant l’ère des aérodynes, à l’aube de l’aéronautique, les aérostats furent les appareils phares des armées et des sociétés.

Des expérimentions nombreuses

Dans les dernières années, l’US Army puis l’US Air Force ont travaillé sur un programme de surveillance appelé Blue Devil. Le but était d’obtenir des capacités d’ISR en Afghanistan grâce à un ballon captif mais le projet fut abandonné en 2014. La compagnie russe RosAeroSystems (projets SOKOL et Augur) et la compagnie ukrainienne Aeros, ont eu, elles aussi, des projets d’aérostats mais ceux-ci ne semblent pas avoir donné suite.

De nombreux autres projets ont vu le jour, jusqu'à la possibilité de réaliser des missions de transport de fret avec Lockheed Martin et son LMH-1 Hybrid Airship. Celui-ci serait capable de transporter 19 personnes et 21 tonnes de matériel, en plus de ces capacités d’ISR. L’Elysée a considéré les dirigeables pour des missions de logistique dans des environnements peu contestés, comme celui que présente l’opération Barkhane. Toujours dans l’hexagone, l’entreprise Flying Whales travaille avec l’ONF afin d’utiliser son appareil LCA60T pour transporter du bois depuis des régions inaccessibles aux moyens classiques, le tout en consommant moins que ces derniers.