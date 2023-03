Leonardo modernisera les C-27J Spartan de l’armée de l'air italienne

Un nouveau contrat pour Leonardo

Leonardo et la Direction de l'Armement Aéronautique et de la Navigabilité de l'armée de l'air du ministère italien de la Défense (ARMAEREO) ont signé un contrat concernant la modernisation de la flotte de C-27J Spartan de l'armée de l'air italienne.

Grâce aux différents capteurs dont il peut être équipé, (radar de recherche AESA, systèmes électro-optiques/infrarouges, etc.) le C-27J est compétent dans des missions de de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), de patrouille maritime (MPA), de lutte anti-sous-marine (ASW) et de renseignement d'origine électromagnétique (SIGINT), ainsi que pour le soutien des forces d'opérations spéciales et des troupes au sol. Les capacités multi-missions du Spartan, lui permettent aussi d’être configuré pour la lutte contre les incendies.

Le contrat prévoit une mise à niveau de la suite avionique

Le contrat comprend :

le développement, l'intégration, la qualification et la certification d'une nouvelle configuration avionique pour le C-27J

la mise à niveau d'un certain nombre de systèmes généraux sur l'avion,

la mise à niveau du système d'autoprotection et du simulateur de vol.

la livraison des premiers appareils concernés dans cette configuration, avec une option pour la mise à niveau des 11 appareils restants.

Lors de la mise à niveau de la suite avionique du C-27J de nouvelles fonctionnalités devraient être intégrées afin d’améliorer la flexibilité et l’efficacité opérationnelle du Spartan. Parmi elle celle-ci, le constructeur évoque :

l’ordinateur de mission

le système de gestion de vol

les affichages tête haute et tête basse

les systèmes de communication radio et satellite

le système d'autoprotection

Leonardo prévoit enfin d’adapter le système de formation du C-27J en fonction des nouveaux systèmes introduits à bord. Il permettra alors d’aligner à la fois « les dispositifs de formation (simulateurs de vol) et les didacticiels (matériel d'enseignement), ainsi que les publications techniques pertinentes. »

Les C-27J Spartan modernisés à travers le monde

Outre l'ARMAEREO, Leonardo s'est aussi engagé auprès de l'armée de l'air australienne dans la modernisation de sa flotte. L'industriel italien sera également chargé de la modernisation de l'avionique des flottes de C-27J de la Roumanie, du Commandement des opérations spéciales des États-Unis (US SOCOM) et de la Garde côtière des États-Unis (US Coast Guard ). Leonardo précise par ailleurs que les « possibilités de rétrofit ont été étudiées dans le cadre du développement du programme C-27J, dans le but de permettre aux opérateurs de bénéficier en permanence des améliorations améliorées à l'avion ». »