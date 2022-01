Le Tejas indien passe à Mark 2 et gagne en performances pour accompagner le Rafale face au Pakistan et à la Chine

La course à l'autonomie industrielle

L’IAF doit aujourd’hui compter sur ses alliés pour s’équiper : alors que le pays compte 7 types d'avions de chasse dans sa flotte, seul le Tejas est construit localement par la société indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) et opère aux côtés des MIG-21 et MIG-29, Su-30, Jaguar, Mirage 2000 et Rafale. Ses commandes atteignent 123 unités, mais seule une petite cinquantaine d'appareils a déjà été livrée. Même s’il est de conception indienne, le Tejas Mark-1 est encore composé à 25% d’équipements étrangers (comme le moteur américain, le canon de 23mm russe, le radôme britannique, les équipements de guerre électronique israéliens…), mais ceux-ci représentent plus de 40% de la valeur de l’avion, une proportion qui doit diminuer avec les nouvelles générations de l’avion.

Cette forte volonté d’indépendance industrielle se retrouve donc logiquement sur les futurs développements prévus. Le radar AESA du Mk2 est indien et remplace un système israélien, et l’AMCA -chasseur de 5ème génération actuellement en développement- devra ainsi être propulsé par un moteur indien en s’appuyant sur les essais du GTX-35VS Kaveri, tout comme le futur bimoteur embarqué TEDBF devra entrer en service à partir de 2031.

Le Tejas dans toutes ses variantes accompagnera donc le Rafale pendant plusieurs décennies dans l'IAF, mais les tentatives pour navaliser l'avion ont été abandonnées devant l'ampleur de la tache, laissant le F/A-18 et le Rafale M en compétition pour ce marché.