Le SCAF est (PRESQUE) en bonne voie

Le programme MGCS, l’autre condition du SCAF

Car outre les difficultés autour de la définition du contour de l’accord industriel pour le NGF, le Bundestag a ajouté une complexité de taille : aucun accord sur le SCAF ne sera signé sans une garantie sur l’autre programme franco-allemand phare : l’intégration de Rheinmetall au développement du char de combat MGCS devant remplacer les Léopard 2 et Leclerc à partir de 2035. Or le futur char, proposé en coopération par le français Nexter et l’allemand Krauss Maffei Wegmann, est en concurrence avec le modèle KF51 proposé par Rheinmetall qui a déjà affiché sa volonté de faire cavalier seul sur ce projet.

Un projet qui avance d’autant plus rapidement que l’industriel développe son char seul et sur fonds propres : après une première présentation à Eurosatory en 2022, un démonstrateur est attendu dès 2026. Les dernières déclarations du chef d'État major de la Bundeswehr sont également on ne peut plus claires, ce dernier souhaite “des blindés qui roulent, des avions qui volent,... et pas de ces projets européens qui ne marchent jamais.”