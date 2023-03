Le programme du Bourget 2023

Air&Cosmos sera présent au travers des éditions du 15, du 22 et du 29 juin. Nous aurons également un stand et des moyens audio-visuels pour mettre en avant les différents acteurs et solutions qui font et feront l'industrie de demain. Une occasion unique pour les acteurs du domaine de l'aéronautique et du spatial de s'offrir une mise en avant exceptionnelle sur le leader des médias francophones.

Une présence digitale inégalée

Pour afficher au mieux les forces des acteurs de l'industrie, le site national et international d'Air&Cosmos seront mobilisés et se feront le reflet de l'actualité. Le tout sera repris sur nos réseaux sociaux (reach de 450.000 personnes) et sur nos chaines Youtube (Air&Cosmos, Xavier Tytelman). Des moyens de production fixes et mobiles vous permettront de communiquer à notre audience avec une réactivité inégalée et une portée de plus de 5 millions de pages vues.

Des éditions spéciales pour mettre en avant l'industrie aéronautique, spatiale, civile et défense

Notre numéro 2834 à paraitre le 15 juin traitera des thèmes suivants :

1) Le Système de Combat Aéronautique du Futur

Etude des différents axes de développement du programme SCAF (stratégie, technologie...)

Coopération drones/appareils pilotés

Interviews des Directeurs des programmes des grands donneurs d'ordres

Mise en avant et interviews des acteurs industriels parties prenantes (effectives & potentielles) du programme SCAF

2) L'avion décarboné

Mise en avant des différents systèmes propulsifs proposés par les constructeurs, les équipementiers et les startups. Focus sur les solutions qui font et feront l'aviation de demain :

La propulsion électrique (hybride, 100% électrique...)

Les carburants de demain (SAF, hydrogène, carburant de synthèse...)

L'évolution des technologies (structure, aérodynamique, matériaux, avionique...)

La contribution des acteurs interdépendants (aéroports, contrôle aérien, pilotage...)

3) L'espace

Focus sur le rôle de l'Europe dans le retour sur la Lune (mission Artemis)

L'état du New Space en Europe

Quels acteurs Français & Européens pour quel futur ? (les constructeurs, les équipementiers et les startups)

4) Focus sur les régions

L'Aquitaine

Les Hauts de France

Bourgogne-Franche Comté

Le numéro 2835 du 22 juin traitera quant à eux lui des enjeux de la défense et de l'emploi. Le numéro 2836 du 29 juin fera la synthèse de cette édition 2023 et reviendra sur les points forts du salon.

Un reach immédiat de plus de 450.000 personne. Une audience de plus de 5 millions de pages vues

