Le Pentagone et Lockheed Martin finalisent un accord pour produire 378 avions F-35

Le F-35 Joint Program Office et Lockheed Martin signent un contrat de 30 milliards

Le F-35 Joint Program Office et Lockheed Martin ont finalisé le contrat pour la production et la livraison d'un maximum de 398 F-35 pour un montant de 30 milliards de dollars, y compris les avions des États-Unis, des partenaires internationaux et des ventes militaires étrangères (FMS) dans les lots 15 et 16, avec l'option pour le lot 17.

"Le F-35 offre une capacité inégalée à nos combattants et aux commandants opérationnels", a déclaré le lieutenant-général de l'armée de l'air Mike Schmidt, officier exécutif du programme, F-35 Joint Program Office. "Ce contrat établit un juste équilibre entre ce qui est le mieux pour les contribuables américains, les services militaires, les alliés et les clients de nos ventes militaires à l'étranger. Le F-35 est le premier système d'armes multi-mission de 5e génération au monde, et les capacités modernisées du bloc 4 que ces nouveaux avions apporteront renforcent non seulement les capacités, mais aussi l'interopérabilité avec nos alliés et partenaires dans les domaines terrestre, maritime, aérien et cybernétique."

Le F-35 continue de s'étendre à l'international

L'accord comprend 145 avions pour le lot 15, 127 pour le lot 16 et jusqu'à 126 pour l'option contractuelle du lot 17, y compris les premiers avions F-35 pour la Belgique, la Finlande et la Pologne.

Les avions du lot 15-17 seront les premiers à inclure le Technical Refresh-3 (TR-3), le matériel modernisé nécessaire pour alimenter les capacités du bloc 4. Le TR-3 comprend un nouveau processeur central intégré doté d'une plus grande puissance de calcul, un écran de cockpit panoramique et une unité de mémoire améliorée.

Ces avions viendront s'ajouter à la flotte mondiale croissante, qui compte actuellement 894 appareils après 141 livraisons cette année. L'équipe du F-35 était en bonne voie pour respecter l'engagement de 148 avions comme prévu ; cependant, en raison d'une pause temporaire dans les opérations de vol, qui est toujours en vigueur, les essais en vol d'acceptation nécessaires n'ont pas pu être effectués.

Le contrat finalisé couronne une année où le F-35 a fourni une puissance aérienne éprouvée au combat dans le monde entier et une croissance internationale continue. Cette année, la Finlande, l'Allemagne et la Suisse ont signé des lettres d'offre et d'acceptation (LOA), une étape importante dans leur acquisition d'avions F-35.

"Le fait de continuer à ajouter de nouveaux pays à notre flotte mondiale de F-35 valide davantage la capacité et l'abordabilité de cet avion pour assurer la sécurité du 21e siècle aux nations et aux alliés", a déclaré Bridget Lauderdale, vice-présidente et directrice générale du programme F-35 chez Lockheed Martin. "Il n'existe tout simplement aucun autre avion capable de faire tout ce que le F-35 fait pour vaincre et dissuader les menaces les plus avancées."

Les participants au programme F-35 comprennent actuellement 17 pays. À ce jour, plus de 1 870 pilotes et 13 500 mainteneurs ont été formés, et la flotte de F-35 a dépassé plus de 602 000 heures de vol cumulées.