Le Normandie-Niémen souffle ses 80 bougies avec une livrée spéciale

Pour ses 80 années d'existence, le Régiment de Chasse 2/30 Normandie-Niémen a dévoilé un Rafale disposant une livrée anniversaire. L'unité appartient actuellement à la 30ème escadre de chasse et déploie ses avions depuis la base aérienne 188 Colonel Rozanoff de Mont-de-Marsan (Landes). L'appareil spécialement décoré est le Rafale C n°30 GD et sa livrée intègre de nombreux clins d’œil à l'histoire du Régiment (photos en fin d'article) :

Partie ventrale de l'avion

La flèche bleue marine rappelle la flèche blanche de la 303ème division aérienne de l'Armée rouge, à laquelle le régiment était attaché pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout, trois flèches sont visibles : une sur chaque réservoir et une plus longue flèche sur la partie ventrale le Rafale.

Inscription "Normandie-Niémen". Le groupe de combat n°3 est nommé "Normandie" lors de sa création le 1er septembre 1942 et le 28 novembre 1944, pour ses faits d'armes au dessus du fleuve Niémen, l'unité reçoit le nom "Niémen", devenant ainsi le Normandie-Niémen.

Plan canard

Le plan canard bâbord (gauche) reprend la croix de la Légion d'honneur.

Le plan canard tribord (droit) reprend l'Ordre de la Libération, décernée en décembre 1944 par le général de Gaulle lors d'une visite à Moscou.

Ailes

Le ruban formant un 80 en couleur or est commencé par Yak (probablement le premier avion de combat du groupe, le Yak-1) et terminé par un Rafale, actuel avion du RC 2/30.

Les anciens appareils du groupe sont également représentés, à savoir un P-47D, un Mosquito, un Mirage F1C, un SNCASE Mistral et un Vautour N.

En arrière plan, il est aussi possible de voir les deux léopards, en référence aux léopards présents sur le blason de la Normandie et du blason de l'escadron.

Empennage