Le groupe 3P - Produits Plastiques Performants annonce l’acquisition du groupe ICM Industrie

Spécialisé dans les solutions plastiques de haute performance, annonce l’acquisition du groupe ICM Industrie. Avec cette acquisition, le groupe se donne les moyens de franchir le cap des 100 millions d’euros de chiffre d’affaires avec un effectif de 500 collaborateurs. Il consolide ainsi sa position parmi les acteurs industriels majeurs du secteur et renforce sa présence dans les domaines de l’usinage et de la chaudronnerie des plastiques et composites.

Une acquisition stratégique pour 3P - Produits Plastiques Performants

Créé en 1993, ICM Industrie compte 6 sites de production en France et emploie 160 collaborateurs. Grâce à un parc performant et robotisé de plus de 100 machines, le groupe élargit son offre industrielle.

Serge REIG, président de 3P - Produits Plastiques Performants, déclare : « Nous sommes ravis d'intégrer les collaborateurs d’ICM Industrie au sein de notre groupe pour franchir avec eux une nouvelle étape clé de développement. L’acquisition d’ICM Industrie s’inscrit dans notre stratégie d’expansion et renforce notre capacité à offrir des solutions de transformation de pointe. Grâce à cette complémentarité, nous pourrons proposer une gamme plus étendue de services et accroître notre présence en France, en Europe et à l’international, notamment sur des marchés comme l’aéronautique, l’énergie et les nouvelles tendances de mobilité douce ».

Nouveaux rôles et synergies

Dans le cadre de ce rapprochement, Frédéric ROUX, président fondateur d’ICM Industrie, continuera à apporter son expertise et facilitera une transition fluide. « Le rapprochement avec 3P constitue une formidable opportunité de croissance pour ICM Industrie » affirme Frédéric Roux. « En combinant nos expertises et en unissant nos moyens de production, nous allons renforcer nos capacités industrielles et conquérir de nouveaux marchés stratégiques ».

À propos de 3P - Produits Plastiques Performants

Fondé en 1966, 3P - Produits Plastiques Performants, leader sur ses principaux marchés, conçoit, développe et fabrique des solutions en matières plastiques et composites de haute performance, destinées notamment aux secteurs aéronautique, automobile et énergie. Avec un effectif de 350 salariés, 4 usines de production (deux en France, une en Espagne, une aux États-Unis), et des filiales commerciales en Allemagne, Italie, Pays-Bas, Inde et Chine, le groupe poursuit une dynamique de développement soutenue et internationale.

À propos d’ICM Industrie

Fondé en 1993, ICM Industrie est un groupe industriel français spécialisé dans l'usinage et la distribution de matières plastiques et composites. Implanté à Lyon, Paris, Niort, Nancy, Brognard et Thyez, ICM Industrie emploie 160 collaborateurs. Le groupe propose des solutions adaptées aux secteurs exigeants comme l’aéronautique, la défense, le médical, l’énergie et l’automobile.

Conseils de l’opération et partenaires financiers :

Acquéreur : AKLEA (Gilles Bazaille), BPIfrance, BNP, CIC et SG

Cédant : M&A Forvis Mazars (Frédéric Clairet), Avocat Lamy Lexel (Alexandre Bideau, Sibylle Audet)

Pour plus d’informations :

Contact presse 3P - Produits Plastiques Performants Jocelyn COCHIE | [email protected]

Site internet : https://www.3pcorporate.com/