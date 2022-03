La Syrie : matrice de la stratégie Russe en Ukraine ?

La Syrie, préparation russe à l'Ukraine

Le conflit en Syrie a été le cadre d’une coopération bilatérale entre les forces russes et syriennes, mais surtout, le terrain d’expérimentation du matériel d’armement russe. Plusieurs années après, le 24 février 2022, la Russie lance son offensive sur le territoire ukrainien et semble non seulement user d’un modus opérandi similaire à celui développé en Syrie, mais elle déploie également du matériel militaire testé et entraîné lors de ses actions militaires sur ce territoire.

Médecin humanitaire français ayant observé le conflit syrien pendant près de 10 ans, Raphaël Pitti, lors de son intervention sur le plateau de C à vous le 8 mars dernier affirme que « Nous n’avons jamais tiré les leçons de ce qui s’est passé en Syrie. » Selon lui, « Il y a une stratégie Russe qui a très bien fonctionné en Tchétchénie, qui a très bien fonctionné en Syrie et qui fonctionne en Ukraine ». Il confiera à l’AFP son analyse de la stratégie russe, consistant à encercler puis bombarder une ville importante (Kiev ou Alep) de manière intensive tous les jours, puis d’attendre que les gens capitulent par la faim, le froid, l'absence d'eau potable. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 2,8 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine. Assad et Poutine, avaient également fait ce choix de laisser sortir la population. Le 9 mars dernier, à Marioupol, un hôpital pédiatrique a été dévasté par une bombe. Ici encore, cela fait échos à des tactiques militaires utilisées en Syrie avec la destruction de nombreux hôpitaux. On peut également noter que la Russie a établi des listes de 40 000 combattants de l’armée syrienne et de milices alliées, prêts à être déployés en Ukraine, a affirmé l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Enfin selon un rapport du Syrian Network for Human Rights, l’implication de la Russie dans le conflit syrien a largement dépassé le cadre de la coopération bilatérale, enfreignant ainsi les résolutions 2139 et 2254 du conseil de sécurité ainsi que le droit international des droits de l’Homme, en s’attaquant à des populations civiles non armées. La Russie aurait ainsi tué 2549 civils dont 647 enfants et 374 femmes entre 2015 et 2016 selon ce même rapport. A titre de comparaison, Daech, serait responsable de la mort de 5043 civils entre 2011… et 2022, toujours selon la SNHR. En Ukraine, les populations civiles sont également celles visées par les bombardements de l’armée Russe.

Pour ce qui est du domaine militaire, le secteur aérien apparaît comme étant celui ou les russes se sont le plus imposés lors de ce conflit en Syrie. En effet, plus des trois quarts des pilotes et équipages des forces aériennes russes ont survolé la Syrie (Ceci inclus des pilotes d’appareils de combat, d’avions de transport et d’aviation stratégique). Depuis le début des opérations Russes en Syrie et jusqu’en 2016, des appareils russes effectuaient jusqu’à 100 sorties par jour, soit une moyenne de 3 à 4 sorties par appareil. Un maximum de 139 sorties aurait été atteint le 20 novembre 2015 selon France 24.