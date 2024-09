La Royal Air Force a rendu hommage aux capitaine Mabire et lieutenant Laurens

The UK Typhoon Air Wing stands with

friends in the Armee de l’Air et de l’Espace and Escadron de Transformation Rafale 3/4 "Aquitaine", in

remembrance of their two colleagues who yesterday

slipped the surly bonds of earth. A la châsse! 🇫🇷🇬🇧 pic.twitter.com/dM6gWrp2Ea