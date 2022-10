La RAF tire 53 ASRAAM en 10 jours

Beaucoup de missiles en très peu de temps

Durant le mois de septembre, la Royal Air Force (RAF) a entrainé ses aviateurs et personnels de soutien durant une campagne de tir soutenue de missiles. Au total, ce sont 8 escadrons qui ont été mobilisés depuis 3 bases aériennes :

base aérienne de Lossiemouth (Écosse, Royaume-Uni) : escadrons 1(F), II(AC), 6 et IX(B) sur Eurofighter Typhoon

base aérienne de Coningsby (Angleterre, Royaume-Uni) : escadrons 3(F) et 41 Test & Evaluation Squadron sur F-35B Lightnings II

base aérienne de Marham (Angleterre, Royaume-Uni) : escadrons 207 et 617 sur F-35B Lightnings II

Ainsi, sur 10 jours, les personnels de la RAF se sont entrainés au maniement de missiles ASRAAM depuis leur lieu de stockage jusqu'à leur intégration sur les différents avions, jusqu'à l'entrainement aux tirs réels pour les pilotes. Des drones cibles Banshee ont été utilisés durant ces 10 jours. En tout, ce sont 53 missiles ASRAAM qui ont été tirés sur ces drones.

L'AIM132 ASRAAM

L'Advanced Short-Range Air-to-Air Missile est un missile air-air développé et construit par MBDA. C'est un missile courte portée (+25 kilomètres) qui peut exploser à l'impact ou utiliser des capteurs laser pour une explosion à proximité de la cible. Il peut acquérir celle-ci grâce au radar de l'avion, au casque du pilote. Il peut aussi être tiré sans que l'appareil porteur n’acquière la cible sans que ce dernier ne connaisse la présence de l'avion porteur. Dès lors, le missile acquiert lui-même la cible grâce à son système de guidage infrarouge (méthode de tir Lock-on after launch, LOAL). Il est bien développé pour le F-35 et peut donc être transporté dans sa soute afin de garder toute sa furtivité. Ce missile est déjà certifié pour plusieurs types d'appareils :

F-16

F-18

F-35

Tornado F3 (version avion de chasse)

Tornado GR4 (version IDS, Interdictor/Strike )

Eurofighter Typhoon

En 2021, il a permis à un chasseur Eurofighter Typhoon de la RAF de détruire un "petit drone hostile" au-dessus de la Syrie. Le drone avait été identifié comme appartenant à l'état islamique et l'avion de combat a utilisé un ASRAAM pour le détruire malgré sa petite taille. De fait, ce fut la première victoire air-air pour un appareil anglais depuis la guerre des Falklands, en 1982.