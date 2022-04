La Pologne accélère la livraison de son futur système anti-aérien Narew

Le 14 avril dernier, Mariusz Błaszczak, le Ministre de la Défense polonais, a signé un contrat avec MBDA pour la livraison du Common Anti-air Modular Missile (CAMM) à la fin de cette année. La Pologne avait déjà montré son intérêt pour ce système mais ne comptait pas l'acheter directement puisqu'elle visait une livraison en 2027. Ce délai a été écourté suite à la guerre en Ukraine et les tensions grandissantes entre la Russie et la Pologne : les Ukrainiens ont clairement démontré l'utilité et l'efficacité des différents systèmes anti-aériens contre l'Armée de l'air russe.

Le système, dénommé localement Narew, combine un châssis de camion PGZ 8x8 équipé du système anti-aérien courte portée CAMM de MBDA. Le système a une portée d'environs 25 km et ce, avec une capacité de lancement à 360°. Le Narew viendra remplacer les batteries de S-125SC Newa modernisés mais datant tout de même de l'époque soviétique.

La première livraison est annoncée pour septembre 2022 et une seconde pour la fin de cette année, voire en 2023. La Pologne devrait également recevoir dans le courant de cette année ses deux nouvelles batteries anti-aériennes longue portée MIM-104 PAC-3 Patriot.