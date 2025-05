La Photonique dans l'Aérospatiale et la Défense : Photodétecteurs et Diodes Laser Avancés Améliorent les Capacités Militaires Arshey Patadia, LASER COMPONENTS Detector Group

Photodiodes à Avalanche pour la Détection à Faible Luminosité

Pour de nombreuses opérations militaires, la lumière est souvent une ressource rare. L'utilisation de photodiodes à avalanche (APD) permet de réaliser des opérations à faible luminosité et à longue distance grâce à la sensibilité élevée de ces composants par amplification interne. Grâce au mécanisme d'avalanche d'électrons lors de l'absorption de photons, l'amplification du signal électrique améliore la détection des signaux faibles. Cette caractéristique est cruciale pour la vision nocturne, télémétrie laser, télédétection et les communications en espace libre. Les longueurs d'onde importantes sont 905 nm et 1550 nm.

Dans la gamme du visible au proche infrarouge (NIR), les APD en silicium (Si), tels que la série SAE de LASER COMPONENTS, offrent une excellente détection pour 400 nm -1100 nm. Ces APD constituent un détecteur idéal pour les munitions guidées par laser grâce à leur efficacité quantique (QE) élevée. En convertissant un ratio élevé de photons en un signal électrique, les défis tels que l'acquisition de cibles en temps réel, la précision est fortement améliorée, même dans des conditions difficiles. Cette rapidité de réponse est cruciale pour des systèmes tels que le guidage de missiles. Pour les applications sous- marines, les APD de la série SUR offrent une réponse inégalée dans l'ultraviolet (UV) de 200nm - 400nm. Les APD Si peuvent maintenir des niveaux de gain plus élevés tout en conservant un bon rapport signal/bruit (SNR), ce qui est remarquable dans les séries SAR et SAP de LASER COMPONENTS.

Les APD Si ont une amplification du bruit plus faible que l’InGaAs, mais ces derniers ont une sensibilité à la température beaucoup plus faible. Les télémètres sont souvent équipés d'APD InGaAs en raison de leur sensibilité à des longueurs d'onde plus élevées et à de plus grandes distances. Lorsque la lumière ambiante est plus faible, des options telles que la série IAG à gain élevé (>M60) et à faible bruit font la différence grâce à une sensibilité améliorée dans le proche infrarouge, de 900 nm à 1700 nm. Ces longueurs d'onde augmentent également la sécurité oculaire en étant peu affectées par la diffusion atmosphérique. La série IAG est idéale pour les applications à plage dynamique élevée telles que la détection et la télémétrie LiDAR.

Les Photodiodes PIN Offrent Fiabilité et Précision

Lorsque le bruit, la linéarité et la largeur de bande sont les plus importants, les photodiodes PIN constituent le bon choix. La structure, produit une réponse linéaire sans amplification interne. Grâce à leur forte linéarité et à leur gamme spectrale allant de l'UV à l'infrarouge (IR), ces photodiodes PIN sensibles, telles que les photodiodes IGXXX à coupure de 1.7 µm, 2.1 µm et 2.6 µm avec shunt élevé, constituent un élément essentiel de nombreux systèmes militaires de télémétrie et de détection.

Les systèmes de ciblage laser reposent sur des temps de réponse rapides et une sensibilité élevée d'acquisition. De même, les munitions guidées avec précision (PGM) nécessitent des composants capables de supporter les contraintes environnementales, lorsque les signaux laser réfléchis sont utilisés pour détecter une cible. Les PIN permettent une détection de proximité rapide pour déclencher les systèmes de défense en temps réel.

Les Détecteurs à Quadrant pour Améliorer la Précision du Ciblage

Les détecteurs à quadrant sont constitués d'une zone active divisée en quatre sections. En capturant les signaux différentiels de chaque section, il est possible de détecter les moindres changements de position des lasers dans les environnements en évolution rapide.

Les principales applications qui utilisent les détecteurs à quadrant sont le guidage laser pour les munitions et les systèmes de communication laser. Les munitions peuvent ajuster avec précision leur trajectoire en suivant la cible désignée par le laser. Pour minimiser les dommages collatéraux, une grande précision est requise avec des temps de réponse rapides et une excellente résolution spatiale pour des changements en temps réel dans des scénarios dynamiques.

Détection Optimisée à 1064 nm avec les Détecteurs YAG

Le principal avantage des détecteurs YAG à photodiode silicium, comme la série SAT, est leur sensibilité à 1064 nm, pour de nombreuses applications militaires utilisant des lasers Nd:YAG.

Le QE avec un faible bruit les rend parfaits dans les environnements à faible luminosité où la télémétrie et les désignateurs de cibles nécessitent une grande sensibilité.

Grâce à la longueur d'onde de 1064 nm, les détecteurs peuvent être très efficaces dans les environnements présentant des surfaces réfléchissantes (végétation, neige). Cela améliore leur précision pour les systèmes de ciblage sur les avions et les appareils portables. Les détecteurs sont compacts et durables, ce qui en fait un choix fiable pour les opérations dansdes conditions difficiles.

Diodes Laser Pulsées à Impulsions Courtes

Pour effectuer des mesures de distance précises, les diodes laser pulsées (PLD) émettent une forte intensité. La télémétrie est une application courante qui bénéficie de ces impulsion

courtes. Leur taille compacte, efficacité et puissance élevées en font un excellent choix pour les appareils portatifs et mobiles. La conception et les performances d'une PLD en font une source idéale pour l'illumination de cibles et la communication optique lorsqu'une connexion sécurisée est vitale. Les impulsions extrêmement courtes à haute puissance permet de détecter avec précision des objets plus petits se déplaçant rapidement.

Les longueurs d'onde de défense courantes sont 905 nm et 1550 nm. Une diode laser de la série 905Dxx de haute puissance, associée à des photodiodes SAE et SAHA, Si APD et Si*PIN, est un choix idéal pour le LiDAR à courte portée. Les PLD avec Collimation de l’AxeRapide (HI-FAC) à 1550 nm s’apparient aux APD InGaAs IAG et offrent une détection à longue distance de plus de 25 km sans danger pour les yeux.

Optiques et Filtres Otiques sur Mesure

Les optiques sur mesure sont importantes pour de nombreuses applications militaires car elles permettent une transmission et un filtrage très spécifiques, tout en ne permettant qu'aux longueurs d'onde souhaitées d'atteindre le détecteur. En utilisant ces optiques, le système peut bloquer le bruit qui réduirait l'efficacité du signal détecté, ou améliorer divers aspects tels que la sensibilité, la résolution spatiale et les performances globales du détecteur.

Contraintes SWaP

Pour la plupart des applications, il existe des exigences strictes en matière de taille, poids, puissance et coût (SWaP-C). Diverses plates-formes militaires bénéficient de composantsphotoniques à faible coût tels que les PLD à 905 nm et 1550 nm de la série UA, ainsi que lesAPD de la série IAL, qui allient compacité et légèreté à l'efficacité énergétique dans diversdispositifs allant des appareils portatifs aux drones et aux aéronefs.

La mise en œuvre de circuits photoniques intégrés, de méthodes de packaging avancées etde solutions de gestion thermique efficaces répond idéalement aux exigences de SWaP-Cdans les déploiements mobiles et tactiques sur différentes plateformes militaires, ce qui renforce l'efficacité opérationnelle sans sacrifier la fiabilité du système.

Innovations et Perspectives

Les progrès en matière de sensibilité des photodétecteurs, les records de puissance des diodes laser, poussent la technologie au-delà des limites de ce qui est actuellement possible.

Des innovations telles que les APD à très faible bruit et à stabilité de gain améliorée, l'électronique intégrée pour les photodiodes PIN, les détecteurs de photons uniques et lesmatrices à plan focal, ainsi que l'efficacité à haute puissance des PLD à 1550 nm, ne sont que quelques exemples de la manière dont la photonique continue d'évoluer vers l'avenir de l'aérospatiale et de la défense.