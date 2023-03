La Macédoine du Nord confirme la livraison à l'Ukraine de 4 Su-25, discussions en cours pour des Mi-24

La Macédoine du Nord a officiellement confirmé avoir transféré cet été en Ukraine ses 4 avions d'attaque Su-25. Ces derniers n'étaient plus utilisés depuis 2004 et seront probablement cannibalisés pour entretenir la flotte de Su-25 ukrainiens. Une livraison d'hélicoptères de combat Mi-24 Hind serait en discussion mais il s'agit plus que probablement de Mi-24 également mis à la retraite et non-opérationnels.