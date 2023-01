La frégate russe GORCHKOV armée de missiles hypersoniques avancés au large des côtes française

La frégate russe, Gorshkov

La frégate russe, Gorshkov, a quitté la base principale de la flotte du Nord de Severomorsk en direction de l'Atlantique pour une mission qui l'amènera à traverser la mer de Norvège et à se rendre en Méditerranée. Le navire a été repéré par un avion de patrouille maritime P-3 Orion du 333e escadron de l'armée de l'air royale norvégienne pendant son voyage en mer de Norvège. Avec le Gorshkov, le pétrolier Kama de classe Dubna fait également le voyage, fournissant un soutien logistique vital à la frégate dans le cadre de sa mission.

Le Gorshkov se dirige maintenant vers la Méditerranée, où il servira de navire de commandement pour le groupe opérationnel de la marine russe dans la région. Au cours du déploiement, la frégate se ravitaillera probablement en carburant et en fournitures dans des ports de pays amis, notamment dans la seule base étrangère de la marine russe à Tartous, en Syrie, où se trouve le 720e point d'approvisionnement matériel et technique. Il deviendra aussi certainement une unité d'intérêt pour l'observation des groupes maritimes de l'OTAN opérant dans la zone.

Le Gorshkov n'entrera pas en mer Noire, la Turquie ayant fermé le détroit du Bosphore aux navires impliqués dans le conflit. Après son déploiement en Méditerranée, la frégate poursuivra son voyage vers l'océan Indien. Ce voyage l'amènera à traverser le canal de Suez et à entrer dans la mer Rouge, où elle effectuera probablement des missions de surveillance et de reconnaissance maritimes.

Système de missiles de croisière hypersoniques Tsirkon

Le Gorshkov est équipé du système de missiles de croisière hypersoniques Tsirkon 3M22, fabriqué par la société NPO Mashinostroyeniya basée à Rieutov, qui fait partie de la société d'État Tactical Missiles Corporation. Le missile 3K22 Tsirkon devrait atteindre une vitesse hypersonique de Mach 8 (environ 9 800 km/h), comme l'ont confirmé ses essais d'État. Sa portée est estimée à plus de 500 km (certaines études suggèrent jusqu'à 1 000 km).

Le Gorshkov est le navire principal de la classe de frégates Projet 22350, qui sont les premiers grands (5 400 tonnes de déplacement total) navires de surface de la marine russe conçus après l'effondrement de l'Union soviétique. Leur conception a été développée par le "Northern Design and Construction Bureau" de Saint-Pétersbourg. Les frégates sont en cours de construction dans le "chantier naval du Nord" de Saint-Pétersbourg (qui fait partie de la United Shipbuilding Corporation). Actuellement, la marine russe dispose de deux frégates de cette classe. La deuxième, l'Amiral Kasatonov, a rejoint la flotte du Nord en juillet 2020, tandis que la troisième, l'Amiral Golovko, a commencé les essais en mer en novembre dernier.

Les navires les plus avancés et les plus puissants de la marine russe

En plus des missiles Tsirkon, le Gorshkov est armé de 16 systèmes Kalibr-NK (missiles de croisière à longue portée 3M14, missiles antinavires 3M54) et de roquettes anti-sous-marines 91RT2 Otvet, ainsi que de missiles universels supersoniques 3M55 Oniks, système antiaérien 9M96 Poliment-Redut (32 missiles à moyenne portée 48N6E2 ou 9M96 ou 128 missiles à courte portée 9M100 en quadriptyque), système Paket-NK avec torpilles MTT et roquettes anti-torpilles M-15 (2x4 lanceurs SM-588), canon AK-192M Armat de 130 mm, deux systèmes CIWS Palash. La frégate dispose d'un hangar pour l'hélicoptère ASW Ka-27PL. C'est l'un des navires les plus avancés et les plus puissants de la marine russe, et son voyage vers l'Atlantique et au-delà est une démonstration significative des capacités et des intentions navales de la Russie.