La France a livré en secret 2 Lance-Roquettes Unitaire supplémentaires à l'Ukaine

M270 MLRS

Si la vingtaine de lance-roquettes multiples M142 HIMARS ukrainiens font souvent la une de l'actualité sur la guerre en Ukraine, ils effacent les M270 MLRS, tout aussi efficaces sur le champs de bataille. À vrai dire, si le HIMARS est plus mobile que le MLRS, ce dernier a une puissance de feu deux fois plus grande que celle du HIMARS :

2 paniers de 6 roquettes de 227 mm (contre 1 panier de 6 roquettes pour l'HIMARS)

2 paniers comprenant 1 missile balistique ATACMS (contre 1 panier d'un ATACMS pour l'HIMARS)

En ce qui concerne le véhicule en tant que tel, le M270 MLRS se base sur un châssis de véhicule blindé de combat d'infanterie M2 Bradley mais équipé d'une cabine blindée et repensée et surtout, d'un lance-roquettes capable de tirer différentes munitions.

Le M270 en France

En ce qui concerne l'Armée de Terre française, celle-ci avait, sur la fin de la guerre froide, commandé 55 M270 aux États-Unis (d'après le SIPRI). Ceux-ci ont été produits en Europe (KMW, sauf 1 par Lockheed Martin) et le dernier exemplaire avait été livré en 1995. Ceux-ci étaient alors dénommés "Lance Roquettes Multiples" (LRM). Cependant, suite à la fin de la menace soviétique et le besoin de participer à de plus en plus d'opérations de basse intensité (ne nécessitant pas de tels moyens), le nombre de M270 français a été réduit à 13 lanceurs*. Au début des années 2010, ceux-ci ont tous été modernisés, avec principalement l'ajout du European Fire Control System (EFCS), un nouveau système de tir développé par Airbus Defence and Space. Ce dernier n'est pas compatible avec les roquettes à sous-munitions disponibles pour le M270 (afin de répondre à la Convention sur les armes à sous-munitions) mais ouvre la capacité de tir de nouvelles roquettes plus modernes, en ce compris la GMLRS (227 mm) guidée par GPS et capable de frapper une cible à plus de 80 kilomètres de portée avec une précision variant entre 3 et 5 mètres.