La fabrication additive grand format par CMS

1) La technologie CMS Kreator permet d' imprimer à 0°, 45° et 90°. Cette machine permet d'utiliser différents types de matériaux : PLA, PP, PET, PA, ABS, PC, PEI, PESU et bien d'autres encore.

4) Nouveau logiciel de découpage en tranches développé exclusivement pour CMS afin de simplifier le processus et la gestion de la température, de réduire les délais d'impression et d'améliorer le flux de travail de production

Le nouveau logiciel de Slicing / Tranchage

Icarus, le nouveau logiciel d'impression, développé en exclusivité pour CMS, a été conçu afin de simplifier la gestion de la température, de réduire les délais d'impression et d'optimiser le flux de travail de production. Il a été développé minutieusement pour relever les défis auxquels les professionnels de l'impression 3D sont confrontés au quotidien, en offrant des solutions avancées qui révolutionnent le secteur.

5 raisons de choisir la fabrication additive :

- Flexibilité : extrudeurs de 10 à 100kg / h

- Wild range : machine d’impression hybride ( impression + fraisage)

- Solutions dédiées: pour des volumes de contrauctions de 10.000x4.000x1.600 mm

- Logiciel unique de slicing

- Expertise polyvalente : diverses industries et applications

A propos de CMS…

CMS SpA produit des machines et systèmes d'usinage pour les matériaux composites, fibre de carbone, aluminium, alliages légers, plastique, verre, pierre et marbre. Fondée en 1969 par Pietro Aceti, le but était d'offrir des solutions personnalisées et avant-gardistes, basées sur une vraie connaissance des besoins du client. D'importantes innovations technologiques générées par des investissements conséquents en recherche et développement et par l'acquisition de sociétés de qualité, ont permis une croissance permanente dans les différents secteurs de référence.