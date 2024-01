La dimension espace à l’Ecole de l’air et de l’espace

École militaire et aéronautique, l’École de l’air et de l’espace (EAE) forme tous les officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace. Ces futurs chefs militaires seront les spécialistes du milieu aérospatial, à même d’expliquer en interarmées et en interministériel les défis de ce milieu et les enjeux de la suprématie aérienne.

Cette école de commandement s’appuie sur trois axes de formation :

formation de combattant et de chef militaire ;

formation académique d’expert du milieu aéronautique et spatial ;

formation aéronautique.

L’École de l’air et de l’espace développe l’aptitude au commandement, indispensable à la tenue d’un premier emploi en milieu opérationnel : sang-froid et capacité de réflexion, rigueur, sens des responsabilités, disponibilité, persévérance, personnalité affirmée et goût de l’action ; l’aptitude au travail en équipe ; le sens des valeurs : respect, intégrité, sens du service et excellence.

Forte d’un effectif annuel de près de 1400 apprenants, l’EAE délivre un diplôme d’ingénieur (CTI). Elle décline également un panel de formations allant du niveau licence jusqu’au niveau doctorat en passant par le master, ainsi que des cursus pratiques sur les drones.

Ouverte à l’international, elle permet également une poursuite ou une reprise d’études dans des mastères spécialisés dédiés à un public civil comme militaire. Seule ou en coopération avec d’autres grandes écoles et universités, elle permet l’acquisition des compétences propres aux milieux aéronautique et spatial militaire, dans le respect des valeurs éthiques et morales indispensables à tout officier.

L’École de l’air est devenue depuis le 1er janvier 2019 un « Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type Grand Établissement (EPSCP-GE) ». En 2021, elle prend l’appellation d’« École de l’air et de l’espace »

Cette appellation prend tout son sens car l’École, creuset de la formation des officiers aviateurs de l’air et de l’espace, a été impliquée très tôt dans le domaine spatial et délivre aujourd’hui de nombreux enseignements sur cette thématique à tous les futurs officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace.

Elle a ainsi enrichi et renforcé la formation délivrée dans les nouveaux domaines de conflictualité.

L’EAE développe des relations étroites avec les partenaires de l’armée de l’Air et de l’Espace. Cette école s’emploie particulièrement à valoriser sa formation auprès d’officiers d’autres académies dans différents domaines et notamment dans les domaines du spatial, du cyber et des drones.

Une action forte consiste notamment à développer l’offre de séminaires / conférences, Winter et Summer Schools, l’accueil de professeurs et de cadres militaires étrangers, l’organisation de compétitions européennes et/ou internationales ainsi que les échanges de cadets auprès de partenaires internationaux.

Le mercredi 21 juin a été signé, au salon du Bourget, l’accord de partenariat portant création de l’Académie spatiale de défense (ASD) entre le Commandement de l’Espace, l’École de l’Air et de l’Espace et l’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace.

Le rapprochement entre ces trois entités permet de proposer un point d’entrer pour toute formation du domaine spatial, quel que soit le besoin, l’offre d’enseignements couvrant à la fois les volets académique et opérationnel du domaine.

Véritable experte du ministère pour le domaine, l’ASD permet de dispenser des formations ciblées, de haut niveau, diplômantes et reconnues, allant des stages cours d’adaptation à l’emploi aux formations diplômantes ou qualifiantes des grandes écoles d’ingénieurs sous tutelle du ministère, concourant ainsi à la génération d’expertise.

Dans le cadre des échanges académiques avec le Groupe ISAE, l’EAE participe à l’Aerospace Summer Program (ASP) .

Le groupe ISAE (Institut Supérieur de l’Aéronautique et d’Espace) rassemble les plus grandes écoles françaises du domaine de l’aéronautique et du spatial. Tous les ans, quatre d’entre elles, dont l’EAE, organisent l’« Aerospace Summer Program », cours d’été pour des étudiants d’universités du monde entier, en particulier américaines et européennes.

L’ASP vise à délivrer une formation complète : cours, conférences, bureaux d’études. S’il s’agit d’une université d’été qui propose une partie culturelle, la formation délivrée n’en est pas moins complète et de haut niveau. L’expertise des personnels de l’EAE dans les domaines de la pédagogie autant que de l’ingénierie spatiale et des opérations permet d’animer des cours mais aussi des bureaux d’études immersifs, plongeant les étudiants dans les calculs et les simulations spatiales.

Inscriptions à venir ! L’École de l’air et de l’espace ouvrira bientôt au public une formation « Mécanique spatiale et systèmes spatiaux ».

Initialement conçue pour les besoins en formation des spécialistes du Commandement de l’Espace, l’École de l’air et de l’espace proposera bientôt au public une formation à la mécanique spatiale et aux systèmes spatiaux.

Cette formation certifiée par l’Ecole de l’air et de l’espace, accessible à partir de Bac+2 auprès des civils et des militaires valorisent une expertise recherchée dans le domaine du spatial. Délivrée en français ou en anglais, cette formation est ouverte à l’international. À terme un certificat inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles sera accessible en CPF au sein des entreprises.

La formation « Mécanique spatiale et systèmes spatiaux » développe une approche pédagogique innovante aux travers d’éléments de scénarisation, de simulation et de travail en groupes via une méthode interactive de war gaming.

Les compétences développées permettront de compléter une formation diplômante pour un public en formation initiale ou continue en ingénierie, consulting, audit, R&D, assurance, sciences politiques, juridique, économie.

À l’issue du module, les apprenants seront capables de décrire, définir et identifier un système spatial, ses missions, sa dynamique et l’environnement dans lequel ce système évolue ou même de gérer sa trajectoire et ses évolutions via des calculs de manœuvres.

Appel à inscriptions ! Le Mastère spécialisé® Defense & Security in Space a ouvert en septembre 2023.

Ouvert aux civils comme aux militaires de France ou du monde entier, le MS® DefSiS est une première mondiale. Construit par l’EAE avec la coopération de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, ce diplôme est obtenu après un an de formation en présentiel. Le premier semestre académique se déroule sur le site de l’EAE à Salon-de-Provence tandis que le second semestre vise à réaliser sa thèse professionnelle au sein d’une unité de l’armée de l’Air et de l’Espace, d’une entreprise ou d’une institution spatiale.

L’inscription est ouverte à toute personne ayant le niveau nécessaire en anglais et un bac+5 (ou équivalent), un bac +4 et 3 ans d’expériences professionnelles ou tout diplôme de niveau 7 au RNCP ou un équivalent international, que ce soit dans un domaine scientifique ou non.

La formation se veut complète et autosuffisante. Elle permet à chaque diplômé de travailler dans le domaine du spatial, que ce soit sur des aspects techniques, économiques ou de relations internationales par exemple. Couvrant la découverte des systèmes spatiaux et la mécanique spatiale comme les risques liés à l’économie, au droit ou au cyber ou les évolutions du vol spatial habité, cette formation de haut niveau permet d’entrer et de s’ancrer dans le domaine de la sécurité spatiale.

Avec l’intervention d’experts techniques comme de PDG, de civils comme de militaires, le Mastère spécialisé® Defense & Security in Space offre une vision riche et en perspective des problématiques à prendre en compte suite aux révolutions que connait le domaine spatial aujourd’hui, tout en prenant en compte l’ensemble du spectre : économie, cyber, droit, technologie.

Inscriptions à venir ! L’École de l’air et de l’espace ouvrira bientôt au public une formation « Mécanique spatiale et systèmes spatiaux ».

Initialement conçue pour les besoins en formation des spécialistes du Commandement de l’Espace, l’École de l’air et de l’espace proposera bientôt au public une formation à la mécanique spatiale et aux systèmes spatiaux.

Cette formation certifiée par l’Ecole de l’air et de l’espace, accessible à partir de Bac+2 auprès des civils et des militaires valorisent une expertise recherchée dans le domaine du spatial. Délivrée en français ou en anglais, cette formation est ouverte à l’international. À terme un certificat inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles sera accessible en CPF au sein des entreprises.

La formation « Mécanique spatiale et systèmes spatiaux » développe une approche pédagogique innovante aux travers d’éléments de scénarisation, de simulation et de travail en groupes via une méthode interactive de war gaming.

Les compétences développées permettront de compléter une formation diplômante pour un public en formation initiale ou continue en ingénierie, consulting, audit, R&D, assurance, sciences politiques, juridique, économie.

À l’issue du module, les apprenants seront capables de décrire, définir et identifier un système spatial, ses missions, sa dynamique et l’environnement dans lequel ce système évolue ou même de gérer sa trajectoire et ses évolutions via des calculs de manœuvres.

Appel à inscriptions ! Le Mastère spécialisé® Defense & Security in Space a ouvert en septembre 2023.

Ouvert aux civils comme aux militaires de France ou du monde entier, le MS® DefSiS est une première mondiale. Construit par l’EAE avec la coopération de ses partenaires académiques, institutionnels et industriels, ce diplôme est obtenu après un an de formation en présentiel. Le premier semestre académique se déroule sur le site de l’EAE à Salon-de-Provence tandis que le second semestre vise à réaliser sa thèse professionnelle au sein d’une unité de l’armée de l’Air et de l’Espace, d’une entreprise ou d’une institution spatiale.

L’inscription est ouverte à toute personne ayant le niveau nécessaire en anglais et un bac+5 (ou équivalent), un bac +4 et 3 ans d’expériences professionnelles ou tout diplôme de niveau 7 au RNCP ou un équivalent international, que ce soit dans un domaine scientifique ou non.

La formation se veut complète et autosuffisante. Elle permet à chaque diplômé de travailler dans le domaine du spatial, que ce soit sur des aspects techniques, économiques ou de relations internationales par exemple. Couvrant la découverte des systèmes spatiaux et la mécanique spatiale comme les risques liés à l’économie, au droit ou au cyber ou les évolutions du vol spatial habité, cette formation de haut niveau permet d’entrer et de s’ancrer dans le domaine de la sécurité spatiale.

Avec l’intervention d’experts techniques comme de PDG, de civils comme de militaires, le Mastère spécialisé® Defense & Security in Space offre une vision riche et en perspective des problématiques à prendre en compte suite aux révolutions que connait le domaine spatial aujourd’hui, tout en prenant en compte l’ensemble du spectre : économie, cyber, droit, technologie.

Pour plus d’informations : [email protected]