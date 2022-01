La Défense belge va remplacer ses hélicoptères

Un remplacement des hélicoptères de la Composante air

Les 46 Agusta A-109 (versions de reconnaissance, de lutte anti-char ou d’évacuation médicale) ont été reçu au sein de la Composante air (nom officiel de l’Armée de l’air belge) entre 1992 et 1994. N’ayant subi aucune modernisation depuis près de 30 ans, ces derniers arrivent en fin de vie. La Composante air n’en compte d'ailleurs plus que 18 en fonction, dont un appareil dédié aux démonstrations et à la voltige.

L'évolution de la flotte d'hélicoptères concerne également les quatre NH-90 TTH (transport de troupe), des appareils très récents puisqu’ils ont été réceptionnés entre 2012 et 2014. Toutefois, il se sont révélés très cher à l’heure de vol : en juin 2020, le général Vansina (chef de la Composante air à cette époque) parlait d’un coût compris entre 10 et 15.000 euros par heure de vol… soit plus cher qu’une heure de vol sur un chasseur F-16 ! Faute d'amélioration, un plan a été mis en place afin de réduire de 40 % le volume d'heures de vols annuelles sur NH-90 TTH, soit désormais seulement 600 heures/an. Une situation non viable à moyen et long terme.

La Ministre propose donc l’achat de 14 hélicoptères légers pour remplacer les A-109 et de quatre hélicoptères lourds pour clôturer définitivement le coûteux dossier NH-90 TTH. L’achat d’hélicoptères lourds sera d’ailleurs une belle montée en puissance pour la Composante air mais aussi ses alliés puisque ce type d’appareil est rarement présent au sein des différentes armées de l’air européennes.