La dernière des frégates FREMM DA de la marine française tire un Aster 30

La Lorraine deuxième FREMM DA de la marine française à tirer un Aster 30

MBDA a annoncé ce mercredi 29 mars la réussite de tir du missile Aster 30 depuis la Lorraine, une frégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) furtive. Le tir a été effectué le Mercredi 22 mars 2023. Il fait de la Lorraine, le second navire de ce type à tirer avec succès un Aster 30 après l’Alsace le 17 novembre 2021.

Selon la Marine nationale, l’exercice s’intégrait à un scénario dans lequel « La Lorraine, en escorte rapprochée d’une unité précieuse [devait] rallier une zone d’opération, franchir un détroit stratégique resserré où la menace des batteries de missiles antinavires de milices ennemies [était] forte… ». Il a permis à l’équipage, qui n’était pas au courant de la trajectoire du missile assaillant, de s’entraîner à réagir face à une menace de la classe « subsonique haut / vol rasant », tout en vérifiant le bon fonctionnement du systèmes d’arme sur la FREMM DA.

L’Aster 30 quelles capacités pour le missile de MBDA ?

Il existe deux versions de missiles Aster :

l’Aster 15, d'une portée d'environ 30 km, qui vole à 13 km à une vitesse maximale de Mach 3. Il mesure 4,2 mètres et pèse 310 kg.

l’Aster 30, d'une portée d'environ 100 km, qui vole à 20 km à une vitesse maximale de Mach 4.5. Il mesure 4,9 mètres pour un poids de 430 kg.

Hormis les FREMM DA, les Aster 30 équipent des frégates multimissions (FREMM), des frégates de défense aérienne (FDA) et le porte-avions Charles de Gaulle au sein de la marine française. Les missiles équiperont aussi les nouvelles frégates de défense et d'intervention FDI, dont la première unité sera livrée en 2023 à la Marine nationale. Leur rôle spécifique au sein de ces bâtiments de la marine est de détruire les avions et les missiles attaquants.