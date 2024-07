La DARPA dévoile son nouveau drone électrique furtif, le XRQ-73

La DARPA a également annoncé que la construction du XRQ-73 serait confiée à Northrop Grumman, une entreprise de défense et de technologie de premier plan, sa filiale Scaled Composites devant jouer un rôle clé en tant que principal fournisseur. D'autres sociétés participent également à ce projet ambitieux, notamment Cornerstone Research Group , Brayton Energy , PC Krause and Associates , ainsi que EaglePicher Technologies . Chacune de ces entreprises pourra apporter son expertise unique, contribuant à la réalisation de ce drone qui se veut avant-gardiste.

Caractéristiques du drone XRQ-73

Le XRQ-73 présente plusieurs caractéristiques innovantes. Avec une envergure probablement supérieure à celle de son prédécesseur (le XRQ-72A qui avait une envergure de 9 mètres pour une longueur de 3,4 mètres et une hauteur de 1,2 mètre), ce drone pèse environ 570 kg et est propulsé par un moteur hybride-électrique. Il s'agit d'une évolution significative, puisqu'il s'agit du premier drone de ce type à se passer entièrement de moteurs à réaction. Bien que la DARPA n'ait pas dévoilé toutes les spécifications techniques, elle a indiqué que le XRQ-73 appartient à la catégorie 3 des drones, c'est-à-dire que sa masse va de 25 à 600 kg, qu'il peut voler à des altitudes variant de 3 500 à 180 000 pieds, et atteint une vitesse maximale de 100 à 250 nœuds. Le XRQ-73 serait capable de voler à une vitesse maximale de 250 noeuds (soit environ 463 km/h) et à une altitude inférieure à 18 000 pieds.

Avantages et utilisations futures

Le XRQ-73, avec son moteur électrique hybride, est conçu pour être extrêmement furtif et rapidement déployable, une qualité particulièrement appréciée par les agences de renseignements telles que la CIA dans ses missions de surveillance. La nature silencieuse et discrète de son moteur électrique réduit par ailleurs sa détection, qu'il s'agisse de rayonnement thermique, de furtivité radar ou même du bruit émis.

Steve Komadina, responsable du programme SHEPARD, a par ailleurs expliqué que « l’idée derrière le programme DARPA X-prime est de s’appuyer sur les technologies émergentes et de réduire les risques d’intégration au niveau du système pour rapidement faire mûrir une nouvelle conception d’avion longue durée destiné à une mission et pouvant être déployé rapidement ». Ce programme vise donc à accélérer le développement et le déploiement de nouvelles technologies, permettant aux forces armées américaines de rester à la pointe de l'innovation et son introduction au sein de ces dernières pourrait transformer les opérations de renseignement et d'autres missions militaires. Enfin, le succès du programme SHEPARD pourrait ouvrir la voie à une adoption plus large de la propulsion hybride-électrique dans l'aviation militaire, réduisant la dépendance aux combustibles fossiles.