La Croatie va envoyer 14 hélicoptères Mi-8 en Ukraine

Cette livraison n'engendre pas de diminution capacitaire pour les Forces armées croates : en 2018 et 2021, elle a commandé un total de 4 UH-60M Black Hawk afin de remplace ses vieux Mi-8. Au moins deux exemplaires sont arrivés en 2022 et deux devraient arriver prochainement (si ce n'est déjà pas le cas). D'ailleurs, depuis le 3 mars 2022, il est possible d'apercevoir sur les images satellites de la base de Pleso que 6 Mi-8 sont stockés en dehors des parkings pour hélicoptères. Le reste des hélicoptères serait stocké dans des hangars.

Les sites internet Oryx et Scramble précisent également le type d'hélicoptères livrés :

D'après le journal croate Jutarnji list , la Force aérienne croate serait sur le point de se séparer de 14 hélicoptères de transport moyen Mi-8. Ceux-ci sont actuellement en révision au centre technique de l'aviation de Velika Gorica (Zagreb, Croatie), tout proche de l'aéroport de Franjo-Tuđman/Zagreb (accessible via un taxiway, en rose sur l'image ci-dessous) ou sur la base militaire de Pleso (partie militaire de l'aéroport Franjo-Tuđman).

Il faut noter qu'au moins 2 autres Mi-8 sont aussi visibles dans une troisième zone. Cependant, cette partie de la base n’accueille que des carcasses d'appareils :

4 hélicoptères de combat Mi-24

5 avions de combat MiG-21

2 avions d'entrainements et/ou de liaison

2 hélicoptères de transport Mi-8

Ces carcasses ne sont que très rarement bougées au fil du temps, démontrant ainsi leur abandon. Par exemple, pour les Mi-8, l'un des deux n'a plus bougé depuis le 5 mai 2014 et le second, depuis le 6 avril 2020. Il est donc fort peu probable que ces hélicoptères soient transférés en Ukraine.

Il faut noter que ce n'est pas la fin du Mi-8 en Croatie car sa Force aérienne utilise encore 10 Mi-171Sh (version d'export du Mi-8AMTSh, version militaire de transport et de soutien aérien), commandés en 2006 et reçus entre 2007 et 2008.