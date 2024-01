La Corée du Sud lance son premier drone VTOL pour les opérations terrestres et maritimes

La Corée du Sud est en train de développer son premier drone VTOL embarqué pour des opérations terrestres et maritimes. La DAPA (équivalent sud-coréen de la DGA) , en collaboration avec Hanwha Systems, a annoncé le lancement de ce projet qui vise à développer un système complet destiné aux missions ISR en milieu maritime (mais pas que...). Cette initiative, menée par la très dynamique industrie des drones sud-coréenne, devrait recevoir un investissement d'approximativement 143,3 milliards de wons (~107 millions de dollars US) jusqu'à décembre 2028, date annoncée de sa mise en service dans la Marine de la République de Corée.

Missions ISR en Mer Jaune

Même si la DAPA se montre pour l'instant économe en informations techniques - le projet n'en est qu'à ses débuts -, on sait que le drone sera équipé d'une caméra optique/infrarouge (EO/IR) "haute performance" et d'un radar "multifonction". L'équipement devra toutefois permettre au système de conduire une surveillance et une reconnaissance efficaces sur les eaux de la Mer Jaune, par gros temps, tout en adaptant son équipement à l'environnement opérationnel - que ce soit en mer ou sur terre - et à la cible - frégate, petit drone de surface, convoi terrestre ou VL.