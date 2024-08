La Chine pourrait remplacer la Russie pour la fourniture d'avions de chasses à L'Egypte

Diversité des équipements de l'EAF

Avant 1979, année durant laquelle le président Anwar Sadat signa un accord de paix avec Israël, l'Armée de l'air égyptienne était principalement équipée d'appareils d'origine soviétique, certains ayant été fournis par la Chine après le relâchement des liens avec la Russie en 1976. Après cet accord, l'Égypte diversifia ses achats de chasseurs, se tournant vers les États-Unis et la France pour compléter les livraisons soviétiques et chinoises. L'approche d'acquisition duale de l'Égypte s'est par la suite poursuivie. En 2015, l'Égypte a acquis 24 chasseurs Dassault Rafale F3-R tout en commandant simultanément 46 MiG-29M/M2. En 2018, elle commande cette fois 24 chasseurs lourds Sukhoi Su-35S.

Alors que les MiG ont été livrés à partir d'avril 2017, les Su-35S sont restés non livrés, à la fois en raison de menaces de sanctions américaines sous le régime CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act), mais surtout suite à la fin de la fourniture de composants occidentaux à la suite de l'invasion russe de l’Ukraine alors qu'ils étaient jusqu'alors intégrés sur les avions russes. L’Égypte a donc fini par refuser la livraison des avions, ceux-ci étant apparemment désormais en cours de transfert vers l’Iran. La demande pour 20 F-35A a également été rejetée en 2019, poussant l'Égypte à renforcer sa flotte avec 30 Rafale supplémentaires en 2021.

Aujourd'hui, l'Égypte possède la dixième flotte la plus importante du monde, mais aussi l’une des plus diversifiées. Cependant, l'exploitation des appareils occidentaux aux côtés de chasseurs russes et chinois plus anciens pose des problèmes d'interopérabilité et entrave les capacités de défense aérienne égyptiennes. Les techniciens doivent être formés sur des systèmes distincts, et la multiplicité des types d'avions complique leur intégration opérationnelle, les avions ne pouvant par exemple pas designer une cible à un appareil provenant d’un autre fournisseur. Toutefois, l'Égypte semble avoir mis en place un système d'identification ami ou ennemi (IFF) compatible pour tous les types d'avions et travaille sur un projet de développement d'un système de liaison de données universel pour améliorer l’interopérabilité.

Les limites des avions russes

L’Armée de l’air égyptienne utilise les MiG-29 comme réservoirs aériens pour le ravitaillement “buddy-buddy” de ses Rafale, grâce à la compatibilité de leurs systèmes de ravitaillement en vol (IFR). En revanche, les avions russes ne sont pas compatibles avec les types de missiles et de bombes utilisés par les F-16 et les Rafale de l’EAF. De plus, les Mig-29 sont dépourvus de radar à balayage électronique actif (AESA) tandis que les missiles air-air au-delà de la portée visuelle (BVRAAM) qu’ils transportent sont inférieurs à leurs homologues américains et européens. Si les Mig-29 ne peuvent pas échanger de données avec les avions américains de l’Égypte, le Caire espérait qu’ils pourraient fonctionner comme une “force aérienne dans une force aérienne” afin d’améliorer leurs capacités air-air limitées. Pari difficile quand on sait que la doctrine et les tactiques modernes mettent l'accent sur la coopération et la connectivité.

En ce qui concerne le projet avorté d'achat des Sukhoi Su-35S, ce dernier s’est montré techniquement inférieur au Rafale, notamment lors des compétitions en Corée du Sud en 2002 ou au Brésil en 2014. En Corée, le Rafale a obtenu les meilleures notes dans toutes les catégories, remportant les épreuves technico-opérationnelles haut la main et surpassant largement le SU-35, pénalisé dès le début pour son avionique inférieure et ses coûts de maintenance élevés. Même chose au Brésil où le Su-35 avait été immédiatement écarté. Aujourd’hui, le Su-35 est encore davantage désavantagé par l’absence de certains composants français suite à l'interdiction de l’accès aux équipements fournis par Thales après l’invasion de l’Ukraine.

La Chine comme alternative ?

La politique de non-intervention de la Chine et son approche stratégique en matière d'exportations d’armements deviennent alors séduisantes pour l'Égypte, car Pékin n'impose pas de conditions politiques. Cette politique, associée à des prix compétitifs et à une technologie que certains évaluent équivalente, voire supérieure à l'offre russe, fait de la Chine un fournisseur attrayant pour les besoins de défense de l’Égypte, qui s’intéresse au J-10 C et au FC-31.

