L'intensification de la menace des sites industriels et institutionnels : un sujet de préoccupation

Le conflit en Ukraine a contribué à accroître la menace posée par les drones, ce qui soulève des interrogations importantes parmi les opérateurs de sites industriels et institutionnels, qu'ils se trouvent en France ou à l'étranger. Ils doivent faire face à un questionnement complexe : quelles sont les menaces que les drones de renseignement ou d'attaque, qu'ils agissent seuls ou en essaims, font peser sur leur site ? Quels moyens sont disponibles pour détecter et neutraliser ces drones, et à quel coût ? Il est nécessaire de déterminer l’architecture de protection pertinente pour chaque site, en tenant en compte de la technologie des drones (mais de tout ce qui pourrait constituer une menace de sécurité) et de la réglementation en vigueur. Et si la prise en compte de la maturité et la fiabilité des solutions existantes est nécessaire, le coût et la complexité de sa mise en place participent pour l'essentiel au choix du déploiement de celles-ci.

Une réponse par une approche basée sur la simulation 3D :

Présente au Salon du Bourget 2023, Ardanti Défense au chalet DCI (Défense Conseil International), l'entreprise créée et dirigée par François Ardent a vu le jour suite au constat qu'aucun outil ne permettait d'avoir une vision globale d'un site physique, et ainsi proposer des solutions rationnelles et optimisées. Se présentant comme un entrepreneur, François Ardent, motivé à la fois par l'innovation technologique et l'intérêt de la France, cherchait avant tout à créer un outil de rupture. Grâce à une approche mathématique et rationnelle de la sécurisation de sites, l'outil donne un véritable aperçu tangible, factuel et compréhensible des failles et des risques. Pour être clair ; apporter une technologie remplaçant une appréciation humaine subjective de la sécurisation des sites physiques. Ainsi, Ardanti Défense a développé un module dédié de simulateur 3DAnalytiX qui vise à répondre à ces défis. Cette approche, notamment qui prend en compte la lutte anti-drone parmi les menaces se concentre sur l'architecture et cherche à trouver des solutions adaptées sans être spécifiquement liée à des réponses techniques. L'objectif est de répondre de manière précise aux besoins spécifiques de chaque site, en cherchant à minimiser les coûts. Ardanti Défense est ainsi devenu un acteur majeur en aidant les opérateurs d'importance vitale (OIV) à utiliser des outils de simulation 3D pour concevoir des stratégies de protection physique et optimiser les moyens de défense adaptés aux différentes menaces. Le module de simulation développé par l’entreprise permet d'analyser en amont les moyens de détection et de renforcement les plus appropriés.

Des résultats convaincants pour l’entreprise française.

Les résultats obtenus par Ardanti Défense ainsi que son indépendance revendiquée vis-à-vis des apporteurs de solutions sécuritaires lui permettent aujourd’hui de travailler pour des grands noms de l’industrie (Ariane Groupe, Air Liquide, Thales), mais aussi plusieurs ministères. La menace croissante des drones malveillants est, entre autres menaces, prise très au sérieux par ces clients. On a ainsi en tête l’attaque au drone sur le Kremlin qui avait notamment beaucoup fait parler.