L'Inde peut acheter 31 drones MQ-9B pour 3,9 milliards $

Le contrat, dont le montant estimé est de 3,9 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros), comprend aussi des postes de commandement utilisés pour piloter à distance les drones, de même que des pièces de rechange, un soutien général concernant les équipements et les munitions, les essais des équipements fournis, l'entrainement des personnels et le matériel nécessaire à cet entrainement, etc.

The #US approved the sale of 31 MQ-9B armed drones to #India at an estimated cost of USD 3.99 billion. Under the deal, India will get 31 High Altitude Long Endurance (HALE) UAVs, of which the #Navy will get 15 SeaGuardian drones, while the #Army and the #IndianAirForce will get… pic.twitter.com/uRnpZnkVnU

SkyGuardian et SeaGuardian

General Atomics Aeronautical Systems a développé le MQ-9B SkyGuardian afin d'offrir une solution moderne et plus efficace que le déjà très connu MQ-9A Reaper. Techniquement, ce nouveau drone vole plus longtemps (+40 heures contre 27 heures pour le Reaper) et dispose d'une capacité d'emport décuplée (2.155 kg en externe + 363 kg en interne contre 1.361 en externe + 386 kg en interne pour le Reaper). Mais comme l'explique Christophe "Taraz" Fontaine (interview ci-dessous), vice-président pour le développement des concepts et capacités de GA-ASI en Europe et au sein de l'OTAN, le SkyGuardian est avant tout un drone pouvant effectuer bien plus de missions que le Reaper, au sein d'espaces aériens non ségrégués, capables de voler en tout temps,...

En ce qui concerne le SeaGuardian, variante spécialisée pour survoler les espaces maritimes, elle permet à GA-ASI de proposer un SkyGuardian avec des performances accrues dans le domaine aéromaritime. Comme expliqué précédemment, les SeaGuardian indiens pourront emporter un radar AESA Seaspray 7500E V2 (bande X, balayage du 360°) de Leonardo, capable de détecter des navires sur un rayon de 320 miles marins (soit 592,64 kilomètres). Le communiqué de la DSCA listait aussi des bouées sonars AN/SS-Q62F, AN/SSQ-53G et AN/SSQ-36 qui permettront aussi à ces futurs drones de mieux connaitre leur environnement maritime proche, que ce soit pour des cibles en surface ou sous la mer.

L'interview ci-dessous se termine par une capacité qui, dans le futur, pourra s'avérer intéressante pour la Marine indienne : GA-ASI a aussi développé un kit STOL (décollages et atterrissages courts) pour le SeaGuardian, lui permettant de décoller et apponter depuis des navires disposant d'un pont d'envol, comme les deux porte-avions indiens, INS Vikramaditya (classe Kiev modifiée, R33) et INS Vikrant (classe Vikrant, R11), et en fonction du design choisi, des quatre futurs navires de débarquements de la Marine indienne.