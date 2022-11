L'étage central du Space Launch System construit par Boeing propulse la première mission Artemis de la NASA vers la Lune

"Aujourd'hui, notre pays dispose d'une capacité de lancement de charges super lourdes pour la première fois en 50 ans", a déclaré Jim Chilton, vice-président senior de la division Espace et Lancement de Boeing. "Ce vol d'essai a été une démonstration de l'innovation en matière d'ingénierie, et nous sommes prêts à soutenir la NASA et leurs partenaires internationaux pour ramener les humains dans l'exploration de l'espace lointain."

Pendant la mission, l'étage central a démontré plusieurs fonctions importantes, notamment le ravitaillement des deux réservoirs, l'actionnement du système hydraulique, l'allumage des moteurs, l'exécution des programmes de contrôle du vecteur de poussée en vol, l'épuisement des réservoirs de carburant, l'arrêt des moteurs et la réussite des manœuvres de séparation et d'élimination.

"C'était un lancement absolument magnifique - visuellement et techniquement", a déclaré John Shannon, vice-président et responsable du programme SLS de Boeing. "Cette fusée contrôle des forces incroyables tout en traversant l'atmosphère à toute vitesse. Elle a accompli la mission telle que nous l'avons conçue, et nous remercions notre équipe et nos partenaires pour leur travail acharné qui a fait de ce premier lancement un succès."

Le noyau de la fusée s'élève à 212 pieds (près de 65 mètres), et comprend un réservoir d'oxygène liquide de 196 000 gallons, un réservoir d'hydrogène liquide de 537 000 gallons, ainsi qu'une section intertank reliant les deux réservoirs de carburant, une jupe avant au sommet qui se connecte à l'étage supérieur, et une section moteur avec quatre moteurs RS-25 combinés pour 2,2 millions de livres de poussée. Une équipe de Boeing fabrique l'étage central au Michoud Assembly Facility de la NASA à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, et utilise des composants fabriqués par plus de 430 fournisseurs à travers les États-Unis.

L'équipe de Boeing prépare les étages suivants pour leurs vols respectifs. Le Core Stage-2, ou CS-2, lancera le premier équipage du programme Artemis et se trouve dans la zone d'assemblage final à Michoud. CS-3 est prêt à lancer le premier alunissage en équipage depuis Apollo, qui comprendra la première femme et la première personne de couleur. Cet étage, ainsi que le CS-4, sont déjà au travail à Michoud. En outre, l'article de test structurel d'un nouvel étage supérieur plus puissant connu sous le nom d'Exploration Upper Stage est en cours de fabrication.

