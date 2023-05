L'Espagne se tourne vers le missile Mistral pour renforcer ses capacités anti-aériennes

Le fer de lance de nombreuses défense anti-aériennes

Entré en service en 1988 au sein de l’armée française, le missile Mistral développé par MBDA est un missile de défense anti-aérienne de courte portée pouvant atteindre des cibles jusqu’à 6km de distance avec une vitesse de 800 m/s. Le Mistral peut-être employé depuis le sol par un véhicule type P4 par exemple, par l’infanterie par un support à l’épaule appelé “Trépied” ou encore depuis un hélicoptère comme c’est le cas sur le Tigre ou la Gazelle. Le missile possède un guidage infrarouge passif permettant un tir "fire and forget", c'est-à-dire ne nécessitant pas de guidage jusqu'à la cible après le tir.

Le Mistral s’est rapidement fait une réputation à l’international car il est aujourd’hui présent dans 24 armées dont l’Espagne qui en passa une commande de 840 lance-missiles 1991. Le Mistral a également connu de nombreux théâtres d’opérations, notamment en OPEX avec les armées françaises et peut se vanter d’être “combat proven”.

La dernière version Mistral 3 entre en service en 2010 et permet d’atteindre des hélicoptères, des avions ou encore des drones volant à basse altitude, avec une portée accrue à 7km de distance. Cette dernière version est également plus précise, des tests réalisés sur la fiabilité de ce dernier ont conclu que celle-ci atteignait les 99% tandis que le taux de réussite était de 97%.

Le renouvellement de la confiance espagnole en MBDA

L’Espagne avait déjà manifesté son intérêt pour la version 3 du Mistral en décembre 2020 avec une commande plus modeste de 47.8 millions d’euros pour des missiles d’occasion prélevés sur les stocks de l’armée française.

Au vu du contexte international et du retour à la haute intensité en Europe, l’Espagne a donc annoncé hier vouloir se doter à nouveau de stocks supplémentaires pour la version 3 et pour un montant total de 330 millions d’euros. On peut estimer qu’il s’agit d’une commande avoisinant les 1100 missiles (300 000€/unité). Cette commande confirme la confiance des armées envers MBDA dans un secteur stratégique dont les stocks militaires ont été largement amputés par la guerre en Ukraine. L’Espagne devient la quatrième nation à se doter de cette dernière version à l’export, aux côtés de l’Estonie, de la Serbie et de la Croatie.