L'avion sans pilote, prochain tournant de l'industrie aéronautique ?

En 2019, 39 millions de vols commerciaux ont été effectués. Un nouveau record pour l'industrie aéronautique qui ne pouvait qu’imaginer une croissance certaine année après année. Avec une augmentation constante des commandes d'avions, une classe moyenne plus nombreuse dans les pays émergents et affamée de voyages, sans compter l'ouverture constante de nouvelles routes, les compagnies aériennes avaient du mal à suivre le rythme pour répondre à la demande toujours croissante de l’aviation commerciale. Cela a entraîné des problèmes attendus : manque de centres de maintenance et de maintenance prédictive, conception et certification hasardeuses de nouveaux projets d'avions, perte de qualité de formation…

Parmi ceux-ci, la pénurie de pilotes a été identifiée comme un risque majeur. Boeing lui-même l'a qualifié de "l'un des plus grands défis" auxquels est confrontée l'industrie du transport aérien.

Comment classeriez-vous ce possible bouleversement par rapport à la crise du B737 MAX et à l'épidémie de coronavirus ?

Je dirais qu'il est probablement troisième, car il arrive lentement mais sûrement, et n'est pas aussi mortel. Mais le problème est bien présent et réel.

La crise Covid n’a fait que reculer de deux ans cette bombe à retardement. Les prévisions montrent que si, d'ici 2025, la demande de voyages atteint à nouveau les niveaux de 2019 et plus encore, le secteur pourrait manquer de 34 000 à 50 000 pilotes, selon le rythme de la reprise. Soit 10 à 15 % du nombre total de pilotes dans le monde.

Dans ce cas, deux possibilités : Renforcer l’amont en formant davantage de pilotes ou réduire la demande de pilotes, mais comment ?

L'industrie aéronautique, nourrie d’années de recherche et développement militaire sur les véhicules autonomes, est prête à accélérer la mise en place du concept de cockpit sans pilote.

En février 2021, une révolution dans l'industrie aéronautique a décollé de Californie à bord d'un Cessna Grand Caravan 208B. Un vol entièrement automatisé, du décollage à l'atterrissage. Développé par la société prometteuse Xwing, il témoigne de l'adéquation parfaite entre technologie, innovation et transport.

Un autre projet de FedEx qui pourrait changer la donne et venant tout juste d’être certifié: l'avion SkyCourier ; pourtant sans spécificité nouvelle que ce soit dans ses matériaux, sa conception ou sa propulsion. Le point clé réside dans sa cabine mono-pilote dotée d'une avionique Garmin avancée.

La FAA (Federal Aviation Administration) a donné son accord pour que le Cessna 408 SkyCourier soit exploité dans une catégorie dans laquelle les pilotes n'auront pas besoin de ces fameuses 1,500 heures de vol minimum. Cela permettrait de diminuer le besoin en pilotes et à moins de qualifications nécessaires pour en devenir un.

Les technologies gravitant autour du pilote automatique sont primordiales pour soutenir les pilotes, leur permettant de se concentrer moins sur le fonctionnement de l'aéronef et plus sur la prise de décision stratégique et la gestion de la mission". Le rôle important du pilote pourrait subsister encore un peu, mais pour combien de temps ? Par exemple, le géant Airbus a fait la démonstration du premier décollage entièrement automatique par vision (affichage tête haute) sur l'A350-1000 dès janvier 2020.

Ces technologies sans pilote poussent-elles les pilotes vers la sortie?

En règle générale, les compagnies aériennes employaient en moyenne 10 pilotes par avion. La réduction de ce nombre permettrait de réduire les coûts d'exploitation tels que les salaires, la formation, les frais de personnel, et d'éviter les problèmes sociaux que les compagnies aériennes peuvent rencontrer.

Selon un rapport de Boeing de 2013, les erreurs des pilotes sont responsables de 80 % des accidents. Le passage aux avions sans pilote pourrait faire économiser jusqu'à 35 milliards de dollars à l'industrie aéronautique. Alors que les observateurs du secteur aérien s'inquiètent constamment de la pénurie de pilotes, certains pensent que l'automatisation pourrait rendre obsolète l’interface humain. Mais, selon la plupart des experts, la technologie, le secteur et les passagers ne sont pas tout à fait prêts pour un vol entièrement autonome. Un rapport d'UBS indique que 17 % des passagers ne sont pas encore prêts à voler sans pilote. Les résultats de mon rapport ont mis ce point encore plus en évidence, puisque 60 % des personnes interrogées ne souhaitent pas voler sans pilote.

Nous pouvons convenir que cette mesure pourrait améliorer la rentabilité du secteur, surtout en cette période de reprise difficile. Cependant, le coût de la technologie avionique et de son implantation n'est pas encore vraiment connu. 66,3% des personnes interrogées ont exprimé leur intérêt si le billet d'avion devient moins cher, sans pilote (graphique ci-dessous). Un paramètre que les compagnies aériennes devraient prendre en compte. L'argent reste le principal critère de choix pour la plupart d'entre nous.