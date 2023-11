L'avenir de l'industrie aérospatiale par Todd Tuthill de Siemens Digital Industries Software

Siemens propose des jumeaux numériques complets couvrant la conception, la production et le support, aidant les clients à constamment améliorer leurs produits tout au long de leur cycle de vie. Todd Tuthill souligne l'importance de la digitalisation et du logiciel dans l'industrie utilisés dans divers domaines tels que la durabilité, le développement et la fabrication. Il met en avant l'importance des jumeaux numériques dans l'industrie aérospatiale, en permettant aux entreprises de tester et d'optimiser leurs produits virtuellement avant de les fabriquer physiquement.