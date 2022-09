L'art de la mécanique connectée grâce à l'IoT

C’est bien connu, parfois, en aéronautique, c’est la plus petite pièce qui peut être la plus importante. À Farnborough sur l’espace France piloté par le GIFAS, JPB Système présentait une solution innovante pour simplifier et sécuriser la maintenance.

La connectivité révolutionne la mécanique et c’est la force des IoT et donc de l’industrie 4.0 qui permet d’aborder la maintenance sous un nouvel angle. Julianne Klug nous présente la société et une innovation destinée aux groupes motopropulseurs des aéronefs. Vous pouvez également accéder au podcast sur ce lien .