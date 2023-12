L'Armée de l'Air et de l'Espace prépare ses 90 ans avec un nouveau logo

De l'Aéronautique militaire à l'AAE

Durant la Première guerre mondiale, l'Aéronautique militaire prend son essor : l'avion est désormais un moyen indispensable sur le champ de bataille moderne. Il permet de reconnaitre les positions ennemies, de les bombarder mais également empêcher les avions ennemis d'effectuer ces missions sur les lignes amies. Cependant, à cette époque, l'Aéronautique militaire fait partie, comme c'est le cas dans de nombreuses forces armées, de l'Armée de terre française. Il faudra attendre le 2 juillet 1934 pour voir la création officielle et définitive d'une nouvelle arme indépendante au sein des Forces armées françaises : l'Armée de l'Air. Son appellation sera légèrement modifiée le 11 septembre 2020, avec l'ajout important du caractère spatial : l'Armée de l'Air et de l'Espace.

Un nouveau logo

Pour fêter les 90 ans de sa création, l'AAE prépare l'année 2024 en grande pompe. Pour cette occasion, elle a organisé un grand concours au sein de son personnel : créer un logo pour les 90 ans. Au total, ce sont près de 70 aviateurs qui ont soumis leur projet. Le choix final s'est porté sur le projet du caporal-chef Matthieu, mécanicien opérateur avionique sur la base aérienne 133 de Nancy-Ochey. Ce dernier expliquait alors :

"J’ai voulu mettre deux machines aux antipodes : un Rafale moderne d’un côté et un biplan de l’autre. Le bleu et le rouge représentent les couleurs du drapeau français et j’ai ajouté les étoiles pour l’espace. Je voulais quelque chose de sobre représentant à la fois la France et l’AAE."