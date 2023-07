L'armée chinoise doit «oser se battre» : Xi Jinping alimente les tensions autour de Taïwan

Une déclaration alarmante du président chinois

Lors d'une inspection des unités militaires près de Taïwan, le président chinois Xi Jinping a déclaré que l'armée chinoise devait «oser se battre». Cette déclaration inquiétante vient aggraver les tensions déjà existantes dans la région, soulevant des préoccupations quant à une escalade potentielle.

La visite de Xi Jinping à cette région stratégique de l'Armée populaire de Libération intervient à un moment crucial des relations entre la Chine et les États-Unis, principal soutien de Taïwan en matière de sécurité. Alors que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, se trouve à Pékin pour tenter de stabiliser les relations bilatérales, la déclaration belliqueuse de Xi Jinping ne fait qu'accroître les tensions entre les deux puissances mondiales.

Appels à l'entraînement au combat réel et à la préparation à la guerre

Lors de son inspection, Xi Jinping a exhorté les responsables militaires à «savoir bien se battre» et à défendre la souveraineté et la sécurité nationales de la Chine. Il a souligné la nécessité d'approfondir la planification de guerre et de combat, de se concentrer sur l'entraînement au combat réel et d'améliorer la capacité de l'armée à remporter la victoire.

Le président chinois a également insisté sur l'importance d'élever la capacité des dirigeants du parti à se préparer à la guerre et à se battre. Ces appels à la préparation militaire soulèvent des inquiétudes quant aux intentions réelles de la Chine et alimentent les craintes d'un conflit imminent.

Le contentieux de Taïwan : une question sensible entre Pékin et Washington

`La Chine considère Taïwan comme une de ses provinces et cherche à la réunifier avec le reste de son territoire. Les relations entre Pékin et Washington se tendent régulièrement en raison du soutien des États-Unis à Taïwan. Les exercices militaires chinois de grande envergure autour de l'île ont augmenté ces derniers temps, en réaction aux rencontres officielles entre responsables américains et taïwanais.

En avril dernier, la Chine a mené des manœuvres simulant un blocus de Taïwan, juste après une rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et le président de la Chambre des représentants américaine Kevin McCarthy. La situation à Taïwan reste l'un des points de contentieux les plus sensibles entre Pékin et Washington, augmentant les risques d'une escalade militaire dans la région.

Il est crucial que les tensions entre la Chine et les États-Unis soient gérées avec précaution et que les voies diplomatiques soient privilégiées pour résoudre les différends. La paix et la stabilité dans la région Asie-Pacifique dépendent de la volonté des dirigeants mondiaux de s'engager dans un dialogue constructif et de prévenir tout dérapage vers un conflit armé.