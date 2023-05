KLM : panne moteur sur un Boeing 777

Un Boeing 777 subit une panne moteur

Le 9 mai 2023, un Boeing 777-300ER exploité par KLM avait décollé d'Amsterdam Schiphol à destination de São Paulo lorsqu'une panne de moteur s'est produite environ une heure après le décollage. L'avion fait demi-tour dans la région au-dessus du Pays de Galles et retourne à Amsterdam. Il reste au sol plus d'une journée après l'incident. Selon les données de FlightRadar24.com, l'avion de KLM a quitté l'aéroport Schiphol d'Amsterdam à 13:17 heure locale, soit près de 30 minutes après l'heure de départ prévue de 12:50

Les détails de l'incident

L'avion effectuait sa montée initiale sur la piste 24 d'Amsterdam lorsque le moteur gauche, un General Electric GE90, a commencé à vibrer. Toutefois, comme ces vibrations sont restées dans une "fourchette acceptable", l'équipage a poursuivi la montée jusqu'à l'altitude de croisière. Le Boeing 777 se trouvait à une altitude de FL300, environ 310 nm à l'ouest-ouest d'Amsterdam, dans l'espace aérien anglais, lorsque le moteur numéro un a subi une panne, obligeant l'avion à se dérouter et à retourner à Amsterdam. Selon une carte, l'incident se serait produit quelque part au-dessus de Swindon ou de Bristol.

Après avoir survolé le canal de Bristol et effectué un virage au-dessus de la côte du North Devon, l'équipage a abaissé l'avion au FL170 pour le reste du vol à destination d'Amsterdam. L'avion a atterri en toute sécurité sur la piste 18C à 15h12, environ deux heures après le départ.

À propos de l'avion

Le PH-BVR, un Boeing 777-300ER, a été livré à la compagnie aérienne en juin 2016 et a donc maintenant 7 ans. Cet avion est connu sous le nom de "Nationaal Park Gunung Mulu" (Parc national de Gunung Mulu) et dispose d'une configuration de 34 sièges en classe affaires et de 374 autres en économie. Il est identifié par le numéro de série 61603 et le numéro de ligne 1406.