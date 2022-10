Joramco annonce un nouveau contrat de maintenance de Boeing 777 avec euroAtlantic Airways

Le nouvel accord stipule que Joramco effectuera des vérifications lourdes, la peinture et l'installation de plaques sur deux Boeing 777 de la flotte d'euroAtlantic Airways.

Commentant l'occasion, le PDG de Joramco, Fraser Currie, a déclaré : " Nous sommes fiers d'accueillir euroAtlantic Airways en tant que nouveau client européen. Comme pour tous nos précieux clients de toutes les régions, nous sommes impatients de construire une relation solide et à long terme avec eux, et nous leur sommes reconnaissants de leur confiance. Joramco est ravi d'accueillir pour la première fois le B777 d'euroAtlantic dans ses installations d'Amman. Cet accord de maintenance réaffirme encore une fois nos services de haute qualité, notre stratégie de prix compétitifs et nos capacités reconnues mondialement, autant d'éléments qui nous ont permis d'élargir rapidement notre clientèle en Europe et au-delà."

Le PDG d'euroAtlantic Airways, Eugénio Fernandes, a déclaré : "Nous sommes heureux d'ajouter JORAMCO à notre réseau de maintenance de base de la flotte de B777."