Israel Aerospace Industries vend sa munition rôdeuse Rotem à trois pays de l'OTAN

Quatrième contrat en deux mois pour la munition rôdeuse Rotem d'IAI auprès de membres de l'OTAN

Après la signature le 2 mai dernier d'un contrat entre l'Estonie et Israel and Aerospace Industries (IAI), ce sont trois nouveaux pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui ont signé trois contrats distincts avec l'entreprise Israélienne dans l'objectif d'acquérir sa munition rôdeuse Rotem. La valeur des contrats atteint plusieurs millions de dollars selon la déclaration de l'industriel. Leur signature vient confirmer l'importance croissante des munitions tactiques guidées dans la stratégies des différentes armées et le rôle majeur qu'elles sont amenées à tenir dans les conflits futurs. Ce quatrième contrat en deux mois pour IAI auprès de membres de l'OTAN pour sa munition Rotem est, par ailleurs, un nouvel exemple de la forte présence de l'industrie de l'armement israélienne auprès des pays de l’Alliance et de l'Union Européenne.