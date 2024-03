Interception d'un Awacs en Mer Noire, escalade aérienne en Mer Noire : Su-27 russe contre Rafale français

Dans un contexte de tensions géopolitiques exacerbées, les cieux de la mer Noire deviennent le théâtre d'affrontements aériens où technologie avancée et stratégies militaires se confrontent. Les incidents récents impliquant des appareils français et russes révèlent une escalade préoccupante, soulevant des interrogations sur la sécurité et l'équilibre des pouvoirs dans cette région stratégique.