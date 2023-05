IAG Cargo renforce sa capacité pour l'été 2023

IAG Cargo exploite 400 vols hebdomadaires

La division cargo d'International Airlines Group (IAG) a annoncé le 18 mai 2023, des capacités supplémentaires pour l'été 2023, entre l'Amérique latine, les Caraïbes et ses hubs: Londres, Madrid et Barcelone. Au total, IAG exploite désormais de 400 vols hebdomadaires entre l'Europe, l'Amérique latine et les Caraïbes. IAG cargo desert aujourd'hui 33% de destinations supplémentaires en Amérique latine et dans les Caraïbes en comparaison à la période précédant la pandémie. Plusieurs liaisons seront renforcées comme les quatre vols hebdomadaires supplémentaires entre Madrid et Bogotá, tandis que d'autres liaisons sont nouvelles ou reprennent des liaisons déjà exploitées.

IAG Cargo étend son réseau en Amérique latine et dans les Caraïbes avec 33 destinations, contre 25 en 2019, grâce à une capacité supplémentaire provenant de ses hubs à Londres Heathrow, Madrid-Barajas et Barcelone-El Prat, utilisant des vols dédiés et des vols commerciaux réguliers pour le fret.