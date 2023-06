HIPEX : Safran Aero Boosters dévoile sa nouvelle gamme d'échangeurs de chaleur

A l'occasion du SIAE 23, Safran Aero Boosters a présenté une nouvelle gamme d'échangeur de chaleur dénommé HIPEX. Cette dernière peut être intégrée sur tout type de moteur d'avion et est surtout bien plus aérodynamique par rapport aux modèles actuels, notamment grâce à une production via une impression 3D.