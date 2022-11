Hexagon Manufacturing Intelligence : des solutions 100% industrielles

Poussés par les constructeurs, de plus en plus de d’équipementiers veulent maîtriser le coût total de leurs services ou de leurs produits. Cette tendance n’est pas exclusive à la production industrielle et montre une évolution de la maturité achat faisant préférer aux décideurs l’obligation de résultats a l’obligation de moyens. L’écosystème Hexagon l’a bien compris et offre à ses collaborateurs des missions passionnantes qui permettent d’accompagner les clients du groupe vers des solutions industrielles complètes et maitrisées.