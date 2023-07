Hackathon New Space les 21 et 22 septembre à Meudon

Besoin d’innover dans le New Space et/ou de recruter ? Envie de networker ?

Créé à Paris en 2019, l’écosystème d'open innovation pour étudiants et entreprises Hussar Academy organise un second hackathon « innovation & recrutement » francilien autour du digital et de l'innovation, les 21 et 22 septembre au Hangar Y à Meudon, dans les Hauts-de-Seine.

Quelques 220 étudiants motivés sont attendus, issus des écoles Centrale Supélec, CY Tech, Dauphine, Estaca...

Ils participeront à un job dating informel et échangeront avec de nombreux professionnels lors du café Hussar et du cocktail.

Inscriptions sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-2eme-edition-du-hackathon-hussar-academy-a-meudon-2122-septembre-2023-502587712377

Contact avec Yvon Moysan, président-fondateur de Hussar Academy, sur https://cal.com/yvonmoysan/15min?duration=15