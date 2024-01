Guerre en UKRAINE: point de situation et analyse statistique - janvier 2024

Boeing nomme un conseiller indépendant pour un examen en profondeur de la qualité

Boeing a nommé l'amiral Kirkland H. Donald, de la marine américaine (retraité), au poste de conseiller spécial du président-directeur général de Boeing, Dave Calhoun. L'amiral Donald et une équipe d'experts externes procéderont à une évaluation approfondie du système de gestion de la qualité de Boeing pour les avions commerciaux, y compris les programmes et pratiques de qualité dans les usines de fabrication de Boeing et la supervision de la qualité des fournisseurs commerciaux.