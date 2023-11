GETELEC – Le spécialiste du blindage CEM au cœur des nouveaux enjeux

Publireportage

Créée en 1968, la PME de 50 salariés à sut devenir le spécialiste incontournable du blindage CEM par son savoir-faire et ses nombreuses innovations CEM. Au-delà d’un simple fournisseur, Getelec apparaît davantage comme un partenaire d’innovation auprès des plus grands donneurs d’ordre, grâce à ses solutions sur-mesure clés en main.

Évoluant sur des marchés technologiques de pointe et en perpétuelles évolutions telles que le spatial, l’aéronautique et la défense, Getelec investit chaque année 10 à 15% de son chiffre d’affaires pour son pôle innovation et production afin de conserver sa force de propositions pour ces clients multisectoriels.

Depuis quelques années, les marchés de l’aéronautique, du spatial et de la défense ne sont par ailleurs plus les seuls à bénéficier de l’expertise de Getelec qui étend désormais son expertise aux marchés de l’automobile, de l’énergie du transport et du médical.

Avec son important réseau de distributeurs, Getelec perfectionne son développement international et réalise près de 30% de chiffre d’affaires à l’export.

Une avancée technologique de pointe

Évoluant sur un marché de niche, il est souvent difficile de se démarquer de la concurrence. Nous avons voulu savoir comment Getelec est devenu un partenaire incontournable. Pour le savoir, nous avons eu l’occasion d’avoir une immersion totale sur l’ensemble des procédés et étapes du traitement de la demande client jusqu’à la fabrication finale du produit.

L’expertise offerte par le bureau d’étude de Getelec va au-delà de la simple prise en charge et exécution du cahier des charges. Ce sont de véritables experts dans leur domaine qui déterminent et analysent les différentes problématiques afin de proposer la solution la plus adaptée au client final et garantir ainsi un produit sur mesure et sans obsolescence tout en permettant d’avoir une optimisation de la performance du produit final.

Nous avons également été impressionnés par leur usine de production 4.0. L’ensemble de leur équipement est supervisé par un monitoring complexe permettant de contrôler et de surveiller l’ensemble des aspects du produit et de la machine en temps réel afin d’analyser et d’anticiper toute anomalie, le tout jumelé avec l’utilisation de véhicule autonome (AGV) qui circule au sein du département de production. La capacité de production de l’entreprise est surprenante pour une PME, puisque nous avons pu constater que la firme avait une capacité de production allant du prototype à la grande série.

Une gamme de produits complète très haut de gamme

Les produits de Getelec sont réputés dans de nombreux secteurs et plus particulièrement ceux de la Défense, de l’aéronautique et du spatial en raison de leurs exigences strictes qui encadrent les divers équipements et électronique de ces marchés.

La diversité des gammes de produits permet à l’entreprise d’être multisectorielles et ainsi être en mesure de répondre à toutes les demandes, quels que soient les marchés. Les produits développés sont qualifiés par les exigences les plus strictes telles que les normes MIL, ESA, Airbus, Boeing.... Elle a également intégré le rang 1 en tant que fournisseur aéronautique notamment grâce à leur gamme de produits dédiés à l’aménagement des cabines intérieures.

Une récente enquête a également relevée que 90% des donneurs d’ordres interrogés qualifient les produits de Getelec comme très haute gamme et de haute valeur ajoutée en termes de technologie.

Des innovations sans limites

C’est en moyenne 10 innovations produits par an qui sont développés par Getelec Lab, leur pôle recherche et développement, pour élargir leur large gamme de produits déjà existante.

Au-delà de son savoir-faire, L’entreprise bénéficie d’une importante force de proposition et est capable de s’adapter à toutes les contraintes environnementales, technologiques et géométriques des clients.

Depuis 2020, l’entreprise propose une offre complète de caractérisation, formulation et déformulation de matériaux polymères et thermodurcissable. Accompagnée par un docteur en matériaux, cette offre permet à ses clients de bénéficier d’un rapport détaillé mais également d'obtenir une étude chimique comparative dans le but de développer de nouveaux produits ou d’obtenir des réponses et des solutions à ses problématiques.