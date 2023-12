Finale internationale du troisième hackathon de défense spatiale

Une initiative du CDE

DefInSpace, le hackathon de défense spatiale, a été initié en juin 2021 par le Commandement de l’Espace (CDE), opérationnel depuis septembre 2020.

L’événement est organisé en partenariat avec Aerospace Valley, le pôle de compétitivité en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie Pyrénées/Méditerranée pour l’aéronautique, l’espace et les systèmes embarqués.

L’objectif est de faire émerger des solutions innovantes pour la défense spatiale.

350 participants en 2023

Pour sa troisième édition, les 17 et 18 novembre dernier, l’événement a réuni en simultané près de 350 participants, constituant 82 équipes dans six villes de France (Bordeaux, Brest, Lyon, Paris, Salon-de-Provence et Toulouse) et dans cinq pays à travers le monde (Chypre, Italie, Mexique, Pérou et Singapour), en présentiel et en distanciel.

Lors de la dernière phase, qui se déroulera le 8 décembre à l’immeuble The Edge d’Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 24 équipes présenteront leurs projets.

Leur mission : relever des challenges relatifs à la maîtrise de l'espace, et plus particulièrement cette année au thème des constellations de satellites.

Les deux équipes lauréates se verront offrir un voyage en Guyane, où elles pourront visiter le Centre spatial guyanais.