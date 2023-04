Fin de l'accord aérien entre la France et la Chine

Suspension de l'accord aérien bilatéral France-Chine

Le gouvernement français a suspendu l’accord aérien bilatéral signé en 2017 avec la Chine, la compagnie aérienne Air France étant trop désavantagée par rapport à ses rivales chinoises depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon L'accord bilatéral France-Chine signé en 2017 contient une clause de suspension en cas de fermeture de l'espace aérien russe, ce qui est actuellement le cas pour les compagnies européennes depuis l'invasion de l'Ukraine. L'Union européenne a également annoncé une mesure similaire à l'égard des compagnies aériennes russes. Toutefois, cette mesure n'a pas été étendue aux compagnies aériennes chinoises, ce qui a créé une situation de déséquilibre entre les compagnies aériennes françaises et chinoises.

Air France : seul compagnie offrant des vols vers la Chine depuis la métropole

Air France est la seule compagnie aérienne française qui offre des vols vers la Chine depuis la métropole. En raison du rallongement de ses routes vers l'Asie, la compagnie doit faire face à des défis supplémentaires. Malgré cela, Air France avait prévu de proposer des vols quotidiens vers Pékin-Capitale, Shanghai-Pudong et Hong Kong-Chek Lap Kok à partir du 1er juillet 2023, avec une augmentation progressive de la fréquence des vols.

Cependant, le régulateur chinois a freiné cette progression en avril 2023. Air China et China Eastern Airlines, qui sont partenaires d'Air France dans l'alliance SkyTeam, ont également prévu de desservir Paris-CDG tous les jours pour l'été 2023, respectivement au départ de Pékin et de Shanghai. China Southern a l'intention d'effectuer deux rotations hebdomadaires vers Roissy depuis Guangzhou et Hainan Airlines prévoit deux départs hebdomadaires de Shenzhen.

L'historique des accords de trafic aérien entre la France et la Chine

Il convient de rappeler que la dernière révision de l'accord bilatéral entre la France et la Chine remonte à cinq ans. Cet accord avait établi une répartition équitable des droits de trafic, notamment 90 vols passagers par semaine et une part égale de vols cargos pour les compagnies aériennes de chaque pays. Cette révision faisait suite à une première révision de l'accord en 2011, le premier accord bilatéral ayant été signé en 1966.