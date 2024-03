Explosion de la demande de fret aérien : Dubaï et l’Asie-Pacifique mènent la danse

Selon les dernières données hebdomadaires de WorldACD Market Data, le fret aérien de Dubaï vers l’Europe continue de connaître une croissance impressionnante, tandis que la demande mondiale s’est généralement stabilisée après un fort retour des volumes de la région Asie-Pacifique depuis le creux du Nouvel An lunaire en février.

L’analyse de la semaine 10 (du 4 au 10 mars) montre que les tonnages de fret aérien de Dubaï vers l’Europe étaient trois fois plus élevés (+205%) qu’à la même période l’année dernière, et en hausse d’environ +7% par rapport à la semaine précédente. Des hubs maritimes clés Asie-Europe tels que Dubaï, Colombo et Bangkok ont connu une demande de fret aérien exceptionnellement élevée vers l’Europe depuis le début de l’année, en grande partie en raison des perturbations du transport de conteneurs Asie-Europe causées par les attaques sur des navires en Mer Rouge.

La demande de Bangkok vers l’Europe reste également en hausse de plus de +30% par rapport à l’année précédente en semaine 10 (+33%), similaire à la semaine 9 (+32%). Cependant, la demande de Colombo vers l’Europe semble s’adoucir, bien que les tonnages de Colombo vers l’Europe soient toujours en hausse de +20% par rapport à l’année précédente en semaine 10.

Au niveau mondial, les tonnages totaux en semaine 10 étaient globalement stables par rapport à la semaine précédente, après une récupération de +3% en semaine 9 et de +14% la semaine précédente, suite à une baisse de -11% autour de la semaine des vacances du Nouvel An lunaire. Les taux mondiaux moyens ont également légèrement augmenté (+2%) par rapport à la semaine précédente à 2,32 $ par kilo.

En comparant les deux semaines, les tonnages des semaines 9 et 10 sont en hausse de +9% par rapport aux deux semaines précédentes, principalement grâce à un rebond de la demande post-Nouvel An lunaire de la région Asie-Pacifique, où les tonnages étaient en hausse de +28% des points d’origine Asie-Pacifique.

Malgré les défis, la capacité de fret aérien reste nettement supérieure à celle de l’année dernière, en particulier dans des régions comme l’Asie-Pacifique et l’Amérique centrale et du Sud, indiquant une perspective positive pour l’industrie.